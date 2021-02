Speciale vaccinatiepas in Israël, Britten willen eind juli alle volwassenen ingeënt hebben

In Israël kunnen bewoners vanaf vandaag weer een stuk meer doen. Ze verlichten namelijk de coronamaatregelen. Inwoners die zijn gevaccineerd kunnen met een speciale vaccinatiepas weer naar sportscholen, hotels, theaters en sportevenementen. Zo’n 3,2 miljoen inwoners hebben een Groene Pas, die ze kunnen laten zien op een app van het Ministerie van Gezondheid.

Een paar dingen gaan ook weer open voor niet-gevaccineerden zonder vaccinatiepas: winkelcentra, musea, bibliotheken en gebedshuizen. Zij kunnen dus niet alles. Ook blijft afstand houden en het dragen van een mondmasker verplicht. Synagogen, moskeeën en kerken mogen de helft van het normale aantal bezoekers binnen laten.

Bijna precies een jaar geleden werd het eerste coronageval vastgesteld in Israël. Over een maand staan nog meer versoepelingen gepland in het land. En dat is niet gek, want de Israëliërs lopen flink voor met vaccineren. Ongeveer de helft van de bevolking heeft minstens één dosis gekregen. Een op de drie Israëli’s heeft al twee prikken gehad en heeft dus zo’n vaccinatiepas.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Israelis in possession of a “Green Pass” certifying that they have been vaccinated will be allowed to visit leisure facilities.

Greece, Cyprus and Israel have signed agreements on a vaccination certificate scheme to enable travel between the three countries. — Stephen Cole (@cole_stephen) February 16, 2021

‘Eind juli alle volwassenen vaccinatie aangeboden’

Ook Groot-Brittannië is goed op weg: zij willen eind juli zo goed als klaar zijn met vaccineren. Dat betekent dat ze dan alle volwassenen hebben voorzien van een prik tegen het virus – of ze in ieder geval de prik hebben aangeboden.

„We willen alle volwassenen in het land tegen eind juli een vaccinatie aanbieden. Dit zal ons helpen om de meest kwetsbaren sneller te beschermen en de beperkingen te versoepelen”, zei de Britse premier Boris Johnson gisteren in een verklaring. Meer dan 17 miljoen Britten (ons hele land dus) hebben tot nu een eerste vaccinatie gekregen. Dat komt neer op bijna een op de drie inwoners van 18 jaar en ouder.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Boris Johnson confirms that every UK adult will be offered a job by the end of July -which means that within 17 months of the first recorded Covid-19 cases everybody could be jobbed. Incredible achievement! Thanks to all involved. — Mark Ramsey Gott (@MarkRamseyGott) February 21, 2021

Vroeg veel vaccins besteld

Aan het vaccinatie-begin bestelde het Verenigd Koninkrijk veel vaccins, waardoor ze minder leveringsproblemen hebben dan de EU-landen. Het land wil overtollige doses doneren aan arme landen, maar dat doen ze pas als de Britten zelf zijn ingeënt. De Wereldhandelsorganisatie (WTO) is daar niet zo blij mee: het VK zou nu al een bepaald deel van de beschikbare vaccins af kunnen staan. Dat was een voorstel van de Franse premier Emmanuel Macron.

Maar ondanks dat het VK qua vaccineren een flink tempo heeft, kunnen ze niet opeens alle maatregelen loslaten. Volgens Johnson moet dat „zorgvuldig en gefaseerd” plaatsvinden. Morgen wil de premier zijn plannen bekendmaken voor de eerste versoepelingen, die onder meer privé-ontmoetingen buiten en individuele bezoekers in verpleeghuizen mogelijk moeten maken. Het heropenen van scholen is ook een topprioriteit voor zijn regering.