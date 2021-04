Ben je recent besmet geweest? Dan krijg je nog maar één vaccinatie

Ben je het afgelopen halfjaar positief getest op corona? Goed nieuws, dan hoef je slechts één vaccinatie tegen het virus te krijgen. Vanaf vandaag kun je bij het maken van een vaccinatieafspraak zeggen dat je maar één afspraak voor een prik wil. Wel blijft het mogelijk alsnog twee prikken te krijgen.

De Gezondheidsraad adviseerde eerder al dat een vaccinatie voldoende is voor mensen die recentelijk besmet zijn geweest. Daar gaat het RIVM nu in mee. Eerst raadde de Gezondheidsraad alsnog twee vaccinaties aan, voor meer bescherming.



Vanaf vandaag kunnen mensen die het afgelopen half jaar positief getest zijn op #corona bij het maken van een #vaccinatieafspraak aangeven dat ze maar één afspraak willen maken. ➡️ https://t.co/NiZCwIP8pG pic.twitter.com/a38fjcPt2I — RIVM (@rivm) April 2, 2021

Tweede afspraak vaccinatie afzeggen

Als je dus toch twee vaccinaties wil, zelfs als je verder helemaal gezond bent, kan dat. Maar als je al een afspraak hebt staan voor een tweede prik en in het afgelopen halfjaar positief bent getest, vraagt het RIVM je die afspraak af te zeggen. Zo snel mogelijk. Dan kunnen de vaccins die overblijven worden ingezet voor andere mensen, zoals ouderen of mensen met onderliggende ziektes. Als de besmetting met het coronavirus ná de eerste vaccinatie plaatshad, gaat de afspraak voor de tweede vaccinatie wel gewoon door.

Het advies van de Gezondheidsraad geldt voor alle drie de vaccins: van AstraZeneca, Pfizer/BioNTech en Moderna. Mensen die niet besmet zijn geweest met het virus moeten wel twee prikken hebben.

De beslissing voor reeds besmette personen komt na een onderzoek. Daaruit blijkt dat de immuniteit die zij hebben opgebouwd ten minste een half jaar aanhoudt, meldde de Gezondheidsraad eerder. „Ook blijkt dat één dosis vaccin bij hen binnen die 6 maanden voor een flinke verhoging van de opgebouwde antistofniveaus zorgt.”



Nieuw beleid:

1. Wie positief getest is > slechts één prik nodig.

2. Maar besmet ná 1e prik > ook 2e ophalen.

Dus wie het afgelopen half jaar positief is getest, moet afspraak voor de 2e prik nu zélf afzeggen. https://t.co/I4nL7XMQp8 — Paul Lieverse (@paullieverse) April 2, 2021

Bewijs tonen niet nodig

Vanaf vandaag krijgen mensen die een vaccinatieafspraak willen maken de vraag of zij de afgelopen zes maanden positief zijn getest. Als ze ‘ja’ zeggen op die vraag, is dat bewijs genoeg. Vooralsnog is ‘echt’ bewijs niet nodig, maar daar kan later eventueel nog naar worden gevraagd.

Mensen die zwak zijn maar al wel corona hebben gehad, doen er goed aan alsnog twee vaccinaties te halen, zegt de Gezondheidsraad. Dat zijn bijvoorbeeld mensen van wie het immuunsysteem zeer ernstig verzwakt is, meldt het RIVM „Daarnaast krijgen ook mobiele patiënten met een ernstige neurologische aandoening die moeite hebben met ademhalen twee prikken. Bij kwetsbare cliënten in instellingen zal de arts afwegen of zij na een doorgemaakte corona-infectie toch een tweede vaccinatie moeten krijgen.”