Rechter beslist over schadevergoeding voor Farmers Defence Force

Het is Farmers Defence Force (FDF) niet gelukt om nader te komen tot de Nederlandse staat en omroep AVROTROS. De boerenorganisatie stond vandaag tegenover deze twee partijen in de rechtbank in Den Haag.

FDF had een zaak aangespannen na een uitzending van het tv-programma Opsporing Verzocht. Daarin werd de organisatie in verband gebracht met brandstichting, onder meer vlakbij het RIVM. Daarmee is de goede naam aangetast, aldus FDF. Overigens rectificeerde Opsporing Verzocht zowel op de website als in een volgende uitzending.

De boerenorganisatie eiste een schadevergoeding van 50.000 euro, maar de rechter liet al doorschemeren dit bedrag aan de hoge kant te vinden. Op de gang probeerden de partijen of ze elkaar konden naderen, maar het gat bleek te groot. De rechtbank doet daarom op 20 april uitspraak, maar de rechter liet al doorschemeren dit bedrag aan de hoge kant te vinden.

In juli vorig jaar was er een demonstratie bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu in Bilthoven waar FDF protesteerde tegen het stikstofbeleid van de regering. De avond daarvoor werd op drie plaatsen in Bilthoven en omgeving brand gesticht: bij het gemeentehuis, vlak naast het terrein van het RIVM en bij een tekstkar waar ‘Houd 1,5 meter afstand’ op stond.

Het AVROTROS-programma 'Opsporing Verzocht' heeft vanavond excuses aangeboden aan drie actiegroepen die het vorige week in verband bracht met branden in Bilthoven. 'Sorry, daar is geen enkel bewijs voor'. Het gaat om Viruswaarheid, Farmers Defence Force en 'Nederland in Opstand'. — Hans de Vreij (@hdevreij) October 20, 2020

Opsporing Verzocht, een programma waarin politie en justitie samen met kijkers misdrijven proberen op te lossen, besteedde op 13 oktober aandacht aan de branden. In de uitzending werd onder meer gezegd dat de vermoedelijke brandstichter „mogelijk banden had met een militante kern van een van die actiegroepen die later die dag bij de demonstratie waren”. Ook Viruswaarheid en Nederland in Opstand hadden zich bij de demonstratie van de boerenorganisatie aangesloten.

„Er is geen bewijs voor zo’n verband tussen de branden en deze protestgroepen en ook geen enkele concrete aanwijzing voor een link tussen degenen op de beelden en die groepen”, meldt het programma later op de site. „Die link had niet gelegd moeten worden. Ook had niet gesuggereerd mogen worden dat Farmers Defence Force een militante kern heeft.”



