Avondklok weg en terrassen echt open? Versoepelingen op tafel in Catshuis

Eindelijk weer het terras op, en ook na 22.00 uur ’s avonds weer naar buiten? Dat gaat een deel van het kabinet vandaag met onder meer RIVM-baas Jaap van Dissel bespreken. Ingewijden zeggen dat die versoepelingen op tafel liggen, maar dat er vanuit het Outbreak Management Team (OMT) zorgen klinken. Zij denken dat de versoepelingen mogelijk te vroeg komen, omdat de druk op de zorg toeneemt.

Afgelopen week hoorden we dat het kabinet per 21 april de terrassen wil heropenen en de avondklok wil opheffen, als de cijfers het toelaten. Het kabinet wil daarnaast dat studenten in het hoger onderwijs weer fysiek naar college kunnen. Zij moeten dan vooraf getest worden en zich houden aan de coronaregels, zoals het houden van 1,5 meter afstand.



@MinPres Beste min. Pres., zou u morgen tijdens het Catshuis overleg u hard willen maken voor de mensen die in de zorg werken? Wij als operatieassistenten (spreek ook namens mijn collega’s) zijn nog steeds niet ingeënt. Nu wil het ziekenhuis waar wij werken de PCR- test schrappen — Judith Hoogeveen (@judith_1911) April 10, 2021

Winkels zouden ook weer open gaan, maar ingewijden twijfelden eerder of die versoepeling de eindstreep haalt. Zij wezen er ook op dat winkels nu al op afspraak klanten mogen ontvangen, of spullen kunnen laten afhalen.

Dinsdag 13 april horen we het definitieve eindresultaat, in de persconferentie van Rutte en De Jonge. Maar als het gaat zoals het het afgelopen jaar ging, weten we waarschijnlijk morgen al waar we staan. Tijdens de persconferentie ontvouwen de twee heren een plan om stapsgewijs de samenleving te heropenen.

Maar we moeten niet te optimistisch worden, waarschuwde De Jonge vrijdag in het RTL-programma BEAU. Hij wilde niet op de besluitvorming van dinsdag vooruitlopen. „Maar ik wil wel toevoegen dat we geen domme dingen gaan doen, voor de zorg.”



Ik weet niet wat ze vandaag gaan beslissen in het catshuis, maar ik hoop echt dat de terrassen gecontroleerd weer opengaan. Dit voorkomt juist concentratie van mensen in parken en bossen. Echt de horecaondernemers kunnen dit. Ben bang dat het anders een puinhoop word met mooiweer — Jacco van Liere 🚜 (@jacco_liere) April 11, 2021

Planbare zorg uitgesteld

In de ziekenhuizen kijken ze met vrees naar de mogelijke versoepelingen. Daar gaat het namelijk niet goed, en er komen steeds meer patiënten bij. Ze schalen daarom noodgedwongen de reguliere zorg verder af. Een aantal ziekenhuizen stelt inmiddels ook hart- en kankeroperaties uit. Dat blijkt volgens de Volkskrant uit een rondgang langs ziekenhuizen en ic-hoofden.

Op dit moment liggen er bijna achthonderd coronapatiënten op de ic. Dat is het hoogste aantal sinds de eerste golf. Maar er liggen ook reguliere ic-patiënten op de afdeling, dat zijn er nog eens honderden. Vrijdag besloot het Landelijk Netwerk Acute Zorg het totale aantal ic-bedden verder te willen opschalen, van 1450 naar 1550 bedden.



7,800 new coronavirus infections reported in the Netherlands today, and the number of Covid-19 patients in ICUs here keeps rising: now above 800 for the first time in almost a year. pic.twitter.com/2oFdyAgXzI — Kees van der Leun (@Sustainable2050) April 8, 2021

Het opschalen van het aantal ic-bedden gaat ten koste van de andere zorg. Tot nu toe stelden ziekenhuizen vooral operaties uit voor problemen die geen acuut gezondheidsgevaar vormen voor de patiënt, zoals knie- en heupoperaties. Diederik Gommers, ic-arts en voorman van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care: „Maar van operaties die je eigenlijk niet langer dan zes weken kunt uitstellen, zoals openhartoperaties of sommige kankerbehandelingen, hadden we gezegd: die willen we niet afschalen”, zegt hij tegen de krant. „We zitten nu op het punt dat we dat niet meer kunnen waarmaken.”