Gerard Joling maakt het maar even duidelijk: ‘Ben geen vrienden met Baudet’

Gerard Joling en Forum voor Democratie-politicus Thierry Baudet zijn geen vrienden, maakte de zanger gisteren bij het SBS6-porgramma Hoge Bomen duidelijk. Er komen regelmatig innige foto’s van de twee voorbij op social media, maar Baudet is „gewoon een kennis”.



‘Drink af en toe wijntje met Baudet’

„Ik heb een paar keer met hem gezongen, want hij speelt ook piano. En sindsdien drinken we af en toe een wijntje”, zei Gerard. Maar dat heeft „niets te maken” met de politieke voorkeur van Joling. „Ik ben het met heel veel dingen met hem eens maar ook heel veel niet. En ik heb de laatste paar jaar wel geleerd dat je daar heel voorzichtig mee moet zijn. Je wordt zo ergens neergezet en daar moet je voor uitkijken.”

Ook sprak de zanger kort over zijn band met Gordon, waar een tijd geleden veel drama mee gemoeid was. „Ik heb helemaal niet zo’n geweldige relatie met hem vriendschappelijk maar ik haat hem ook niet of zo”, zegt Joling. Ze zijn uit elkaar gegroeid.



Joling: ‘Seks gehad met Hans Klok’

De zanger wil ook ooit nog eens een biografie schrijven over zijn leven. En daarin komt dan heel wat smeuïgs te staan: al zijn geheimen. Dat zei Joling nadat Hoge Bomen-presentator Jeroen van der Boom hem confronteerde met oude berichten waarin werd geschreven dat Gerard met 4500 mensen het bed zou hebben gedeeld.

„Daar zaten ook politici tussen ja, dat is echt zo. Dat gaan de mensen nog wel een keer lezen, dat ga ik nu nog niet vertellen.” Het boek komt niet vol schandalen te staan, vervolgde Gerard. „Maar ik wil wel dat het verkoopt. Er zijn nog zo veel dingen die mensen niet van mij weten.”

Tijdens Hoge Bomen dook er ook een ‘special guest’ op voor Joling: Hans Klok. „Gerard is een hele trouwe vriend”, vertelt Klok. „Ik vind hem misschien wel de allergrootste artiest van Nederland. De ene dag in de Arena en de volgende dag op een braderie in Beverwijk. Hij voelt zich nergens te goed voor.” En dat Joling een ‘trouwe vriend’ is, bevestigt hij zelf: „We hebben een keer seks gehad, een avontuurtje.”

