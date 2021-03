Trump over verkiezingen: ‘Wie weet win ik voor de derde keer’

Even leek het alsof Donald Trump alsnog afgezet zou worden. Dan zou hij zich nooit meer verkiesbaar mogen stellen. Hij had geluk, want er werd besloten om dat toch maar niet te doen. Gisteren, tijdens een toespraak, zei hij dan ook dat hij misschien nog eens mee wil doen.

„Wie weet besluit ik ze wel voor een derde keer te verslaan”, zei Trump een uur later dan gepland tijdens CPAC, het jaarlijkse conservatief politieke congres. Trumps toespraak tijdens het congres is zijn eerste publieke optreden sinds zijn vertrek uit het Witte Huis. Trump verloor de afgelopen verkiezingen, maar denkt zelf dat de verkiezingen van hem zijn ‘gestolen’. Vandaar dat hij het niet heeft over meedoen voor de derde keer, maar over winnen.



Het was ook nog even de vraag of Trump een geheel nieuwe partij zou oprichten. Dat is niet het geval. Als-ie weer meedoet, dan komt hij ‘gewoon’ voor de Republikeinen uit. „We beginnen geen nieuwe partijen”, zei hij daarover. „We hebben de Republikeinse partij. Die zal verenigd worden en sterker zijn dan ooit tevoren.” Ook noemde Trump de eerste maand van zijn opvolger Joe Biden „de meeste rampzalige maand van elke president in de moderne geschiedenis”.



Trump: ‘Democraten hebben verkiezingen gestolen’

Ook ging het veel over Trumps idee dat de Democraten de verkiezingen zouden hebben ‘gestolen’. „Ze hebben het Witte Huis verloren”, zei Trump over de Democratische partij. Ook noemde hij het verkiezingsproces „ziek en corrupt” en stelde hij dat „het hooggerechtshof en andere rechtbanken hier niks aan willen doen”. Na de verkiezingen had Trump namelijk nogal wat rechtszaken aangespannen, maar geen enkele rechtbank keurde die goed.

Maar ook na zijn presidentschap én een mogelijke afzetting, blijft Trump onder veel conservatieven mateloos populair. Volgens een peiling van CPAC zou de conservatieve achterban, als die nu zou moeten stemmen, Trump kiezen als de Republikeinse presidentskandidaat in 2024. Met 55 procent bleef hij gouverneur Ron DeSantis (Florida), in de poll ruim voor. DeSantis zou zijn enige serieuze tegenstander zijn. Voormalig VN-ambassadeur Nikki Haley (3 procent) deed het zelfs nog iets beter dan politieke kopstukken als Mike Pompeo, Ted Cruz en Rand Paul.