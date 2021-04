Navalny klaagt gevangenis aan voor achterhouden Koran

Een nieuwe episode in de Navalny-feuilleton: gisteren wilde de gevangenisdienst de hongerstakende Navalny nog dwingen te eten, volgens z’n advocaten, vandaag is er weer iets heel anders. De Rus wil de Koran lezen, omdat het een van zijn persoonlijke doelen is en misschien ook wel omdat vandaag de ramadan is begonnen, maar dat mag niet.

De Russische oppositieleider Aleksej Navalny heeft de gevangenis waar hij in zit, Pokrov’s Penal Colony No. 2 om precies te zijn, aangeklaagd voor het achterhouden van de Koran. Hij wil het islamitische boek lezen, maar dat zou niet mogen.



"I realized that my development as a Christian also requires studying the Koran," he wrote.

De Kremlin-criticus, die zelf christelijk is, schrijft op sociale media dat de autoriteiten hem zijn Koran niet willen geven. „Als je moet aanklagen voor het recht om te lezen, zal ik een aanklacht indienen”, laat hij via sociale media weten. En dat heeft hij nu dus gedaan.

Het grondig bestuderen en begrijpen van de Koran is een van de doelen die Navalny heeft gesteld voor zijn persoonlijke ontwikkeling in gevangenschap. „Ik realiseerde mij dat in mijn ontwikkeling als christen ook een studie van de Koran is vereist.” Hij laat overigens ook weten de Koran al een keer te hebben gelezen.

.@navalny filed his first lawsuit against his prison colony “not for being denied a doctor, not for poor treatment in prison, but because of the Muslim holy book.”

He has been denied a number of books he had wanted to read in prison, including the Koran. pic.twitter.com/eD5E5KphIh — Bianna Golodryga (@biannagolodryga) April 13, 2021

Op social media wordt verdeeld gereageerd. Velen staan bij alles wat hij doet achter hem, „#FreeNavalny”, anderen vinden het opmerkelijk dat nou net dit de reden is voor zijn eerste aanklacht, terwijl hij al zo veel andere dingen heeft meegemaakt in de strafkolonie. „Ik vraag me af wat zijn psychische status is momenteel…”, vraagt iemand zich af. En sommige Russische vrouwen houden er een geheel eigen en zeer bijzondere denkwijze op na. „Geloof niemand in het Westen. Navalny is helemaal niet populair bij ons en hij leest waarschijnlijk de Koran omdat hij bij ISIS wil en ISIS bestaat dankzij geld van de VS.”



Yes, do not care about Navalny)) He is absolutely not popular in Russia)) The West is shouting about bulk, in Russia they are laughing at Navalny)) By the way, Navalny is now studying the Koran)) Probably, he will go to ISIS)) ISIS also exists with US money)

Twee weken geleden ging hij in hongerstaking omdat hij niet de zorg zou krijgen die hij nodig heeft. Nu kondigt de 44-jarige politicus aan een aanklacht in te willen dienen tegen de gevangenisautoriteiten.

De criticus van het Kremlin werd in februari veroordeeld tot 2,5 jaar cel. De rechtbank oordeelde dat hij de voorwaarden van zijn voorwaardelijke vrijlating in een fraudezaak had geschonden met zijn verblijf in Duitsland, waar Navalny werd behandeld vanwege een vergiftiging. Die zou volgens hem het werk zijn geweest van het Kremlin.