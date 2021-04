Gevaarlijke situaties rond het spoor: ‘Voor de trein is iedereen gelijk’

ProRail lanceert vandaag een campagne om het aantal gevaarlijke incidenten op en rond het spoor omlaag te krijgen. Dat aantal steeg het afgelopen jaar namelijk. Voornamelijk veroorzaakt door overmatig telefoongebruik.

„Iedereen wil zich onderscheiden, maar voor de trein is iedereen gelijk”, zo luidt de boodschap van ProRail. Hiermee benadrukt de spoorwegbeheerder dat vooral jongeren zichzelf niet in gevaar moeten brengen bij spoorwegovergangen en op perrons. Vandaar dat vandaag een campagne is gelanceerd om meer bewustzijn te creëren onder jongeren over de gevolgen van (on)bewust gevaarlijk gedrag op en rond het spoor. De campagne richt zich vooral op de grote dromen en doelen die deze jongeren hebben. „Als jongeren niet voorzichtig zijn, kunnen hun dromen zo voorbij zijn”, drukt ProRail jongeren op het hart.



Onderzoek naar spoorincidenten

De campagne volgt nadat onderzoek uitwees dat de cijfers rond het spoor vervelende vormen aannemen. Ook in het afgelopen jaar, waarin er fors minder treinreizigers waren, nam de reuring rond het spoor toe. ProRail meldt dat het aantal meldingen van mensen langs het spoor is toegenomen van 2505 meldingen in 2019 naar 2530 afgelopen jaar. Diezelfde ontwikkeling is zichtbaar in de cijfers van ongelukken bij spoorwegovergangen en valincidenten bij perrons. Bij de cijfers van die laatste is zelfs een verdubbeling opgetreden.

Uit de data blijkt dat de meeste van deze spoor-incidenten worden veroorzaakt door onoplettendheid. Uit camerabeelden bij het spoor blijkt dat dit komt doordat veel mensen dan op hun telefoon zitten. Daardoor verliezen mensen het zicht op wat er zich op het perron of bij het spoor afspeelt. Bovendien zoeken jongeren onder druk van sociale media de risico’s rond het spoor op. Deze ontwikkeling baart ProRail ernstige zorgen. „Ik hoop dat jongeren door deze campagne zich bewust worden van het levensbelang van voorzichtigheid rond het spoor”, verklaart Anne Zwiers, directeur overwegen bij ProRail.



Niet de eerste keer

Incidenten rond het spoor zijn verre van zeldzaam. Zo overleed vorige maand een maaltijdbezorger tijdens de oversteek van een onbewaakt spoorwegovergang. Ook bij dit ongeluk had de maaltijd bezorger de aankomende goederentrein niet opgemerkt of dacht deze voor te kunnen zijn. Ook is dit niet de eerste campagne die ProRail lanceert. Bij de vorige campagne beklemtoonde ProRail al de gevolgen van onoplettendheid rond het spoor. De ongelukken en daaropvolgende problemen bij het spoor brengen ernstige schade aan bij families, machinisten, verkeer en materiaal.