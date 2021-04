Dreigement Russische gevangenis: hongerstakende Navalny móét eten

Weer een aflevering in de Navalny-serie. Navalny zit nu in een concentratiekamp-achtige gevangenis waar hij in hongerstaking is gegaan, omdat hij slecht zou worden behandeld. Iets wat natuurlijk ontkend wordt door de Russische gevangenisdienst, die nu met actie dreigt. #FreeNavalny doet het intussen nog altijd erg goed.

De Russische gevangenis waar Aleksej Navalny wordt vastgehouden, dreigt de hongerstaking van de oppositieleider te beëindigen door hem te dwingen tot eten. Dat meldt het team van Navalny.

De 44-jarige Navalny ging eind maart in hongerstaking omdat hij in de gevangenis niet de passende zorg zou krijgen voor zijn rug- en beenklachten. Zijn gezondheid gaat volgens zijn advocaten snel achteruit; zo verliest hij onder andere het gevoel in z’n handen.

Jailed Putin critic Alexey Navalny's health is suffering as he keeps up his hunger strike for proper medical care.

He has 2 herniated discs in his back & is losing feeling in his hands, his lawyers say.@Amnesty says "Russia may be placing him into a situation of a slow death." pic.twitter.com/FUF0KB1fUi

