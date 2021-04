‘Te vroeg voor conclusies over Janssen vaccin’, maar in VS geldt prikpauze

Het is nog te vroeg om conclusies te trekken over het risico op zeldzame bijwerkingen van het Jassen-vaccin. Dat zegt het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Het Nederlandse coronavaccin werd tot nu toe alleen in de Verenigde Staten toegediend, maar de federale overheid liet vandaag weten hier tijdelijk niet meer mee te prikken. Ook de uitrol van het vaccin in Europa is uitgesteld door farmaceut Janssen.

In Nederland is maandag de eerste levering van 79.200 Janssen-coronavaccins binnengekomen. Later deze wordt dat vaccin voor het eerst in Nederland toegediend. Ziekenhuizen krijgen snel 35.000 doses krijgen voor hun personeel. Het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) laat weten de vaccinatie van hun personeelsleden met de Janssen-vaccins door te willen zetten. „Voor de ziekenhuizen is het ontzettend duidelijk: gewoon gebruiken”, zegt voorzitter Ernst Kuipers.

Janssen-pauze in VS

In de Verenigde Staten hebben inmiddels meer dan 6,8 miljoen mensen het Janssen-vaccin gekregen. Zeker zes mensen hebben hierna last gekregen van zeldzame bijwerkingen. Namelijk een zeldzame en gevaarlijke combinatie van bloedstolsels, ofwel trombose, en een laag aantal bloedplaatjes.

Volgens The New York Times is één vrouw hieraan overleden en bevindt een tweede vrouw zich in kritieke toestand. Maar het staat niet vast dat er een verband is met het vaccin. Daar doen de instanties onderzoek naar. Voor nu geldt uit voorzorg in de Verenigde Staten dus een prikpauze met het Janssen-vaccin.



CDC and FDA reviewing data involving six reported U.S. cases of a rare type of blood clot in individuals after receiving Johnson & Johnson COVID-19 vaccine.

Uitrol Europa uitgesteld

Niet lang na de prikpauze in de VS, liet farmaceut Janssen weten de uitrol van het coronavaccin in Europa uit te stellen. Dat was op advies van de medische instanties CDC en FDA in de Verenigde Staten. De uitstel is uitvoorzorg vanwege mogelijke bloedproppen die kunnen ontstaan bij gevaccineerden.

Ik een verklaring op de website schrijft de farmaceut dat het zich bewust is van een ‘extreem zeldzame afwijking’, waarbij een klein aantal mensen dat het Janssen-vaccin heeft gekregen bloedproppen in combinatie met lage bloedplaatjes kunnen krijgen.

De CDC en FDA adviseren mensen die het vaccin toegediend hebben gekregen en binnen drie weken na toediening last krijgen van zware hoofdpijn, buikpijn, pijn in de benen of kortademigheid, contact op te nemen met hun zorgverlener.

Onderzoek EMA

Nara aanleiding van de zes meldingen van zeldzame bijwerkingen in de Verenigde Staten, liep er ook al een onderzoek van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). Die kijkt naar potentiële bijwerkingen en laat weten dat het tot nu toe om weinig gevallen gaat.



Reactie op prikpauze Verenigde Staten: Er loopt al een onderzoek van bewakingscomité PRAC van @EMA_News naar bloedstollingsproblemen en het coronavaccin van #Janssen. Dit n.a.v. eerdere meldingen uit de VS. Het is nog te vroeg om conclusies te trekken.