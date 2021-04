De ramadan is weer los: dit betekent het en zo anders is het dit jaar (wéér)

Vandaag begint de ramadan weer. Zoals bekend vasten moslims over de hele wereld tijdens deze maand. Maar waar gaat het nou eigenlijk precies om en hoe ziet een corona-proof radaman er uit?

De beelden van massale bijeenkomsten zijn het afgelopen jaar weinig zichtbaar geweest. Zo zal ook de ramadan vooral op eigen houtje plaatsvinden. En wel vanaf nu. De maand van de ramadan gaat deze ochtend namelijk van start, maar niet zoals vanouds, want de maatregelen leiden er het tweede jaar op rij toe dat de ramadan niet volledig kan worden benut. Maar wat is de ramadan nou eigenlijk en hoe is het anders dan voorgaande jaren?

Waar draait de ramadan om?

Moslims uit alle windstreken beginnen vandaag aan 30 dagen van bezinning en reflectie. De ramadan staat bekend als een van de vijf pilaren waarop de islam rust. De maand van de ramadan is de negende in de maankalander, die voornamelijk gebruikt wordt voor de bepaling van feestdagen. Daarnaast staat de maand bekend als de maand waarin de Koran ooit werd onthuld aan de profeet Mohammed.

Tijdens de maand van de ramadan doen moslims dus aan zuivering. Dit houdt in dat van zonsopkomst tot zonsondergang de moslims vasten. Anders gezegd: een moslim onthoudt zich een maand lang van drinken, eten, roken en seksuele gemeenschap, totdat de zon onder is. Het is een maand van bezinning, waarin moslims zichzelf leren bedwingen en zich realiseren wat zij in het leven bezitten.

Bovendien is het goed gebruik om tijdens de maand extra te bidden. Het extra nachtelijke gebed, de ‘tarawih’, is een weerspiegeling hiervan. Gebruikelijk is dat deze in de moskee plaatsvindt.

Tijdens de maand van de ramadan staan moslims vroeger dan normaal op voor de ‘suhoor’ maaltijd. Dit is de maaltijd vóór het eerste gebed en vóór zonsopkomst. Na zonsondergang komt men samen voor de ‘iftar’ maaltijd. Deze maaltijd is vaak het teken voor massale bijeenkomsten. Hier wordt gegeten met grote groepen en wordt gedeeld met de minder bedeelden.

Hoe is deze editie anders?

De voortdurende pandemie gooit vooral roet in de ‘iftar’ maaltijd. Maaltijden met veel genodigden zijn zo goed als uitgesloten. Khalid El Bouyakoubi, student aan Hogeschool Inholland in Diemen, voorziet ook voor hem een moeilijkere ramadan dan normaal. Vooral de ‘iftar’ is dit jaar nog ingewikkelder. Door de avondklok is de saamhorigheid bij familie na zonsondergang lastig. „Dat is jammer, want het draait juist om die saamhorigheid, om dat samen dichter bij je geloof komen”, zo verklaart hij. Ook het bidden is dit jaar anders. El Bouyakoubi zegt: „Vorig jaar was de ‘tarawih’ al moeilijk omdat de moskee dicht was. Dit jaar is de moskee wel open, maar is er een avondklok.”



Ramadan. Een periode van bezinning en van zuivering. Maar weet in tijden van Covid-19. Vandaag vraag ik u, voor de tweede en hopelijk laatste keer, de ramadan en de iftar bescheiden te beleven. Tegelijkertijd hoop ik dat ramadan u kracht geeft om door te zetten. Ramadan Mubarak! pic.twitter.com/VuNGmsXAq2 — Ferd Grapperhaus (@ferdgrapperhaus) April 12, 2021

Vorige maand nog kwam burgermeester van Rotterdam, Ahmed Aboutaleb, in het nieuws toen hij sprak over de ramadan en de avondklok. Hij had zijn zorgen geuit over de naleving en handhaving van de avondklok tijdens de ramadan. „Voor heel veel mensen wordt het ingewikkeld om zich eraan te houden”, zo betoogde hij. De uitspraken kwamen Aboutaleb op felle kritiek te staan. El Bouyakoubi verzekert dat ook zonder die gewenste saamhorigheid de maand waardevol is. „Het gaat om dichter tot je geloof komen en waarderen wat je hebt. Daar kijk ik naar uit.”