‘Groot deel horeca heeft geen terras’

Alles leuk en aardig, die versoepelingen waar iedereen het over heeft. Maar groot deel van de horeca heeft helemaal geen terras en heeft er dus niets aan.

Een groot deel van de restaurants en cafés heeft er waarschijnlijk weinig aan als het kabinet zou besluiten dat de terrassen weer open mogen. Cijfers van horecadatabase Datlinq wijzen uit dat lang niet alle horecagelegenheden in Nederland een terras tot hun beschikking hebben.



Ik mis die dagen dat je in de middag spontaan op het terras ploft met je gezicht in het zonnetje en dat de stoelen in theateropstelling staan, zodat je voorbijgangers kunt bekijken. En dat je dan bitterballen bestelt als avondeten en vervolgens om 21:00 rozig naar huis fietst. — Ruud ten Wolde (@ruudtw) April 9, 2021

Horeca met/zonder terras

Volgens de meest recente gegevens zijn er verspreid over het land bijna 25.000 horecalocaties met een terras, van bars tot shoarmatenten en van ijssalons tot luxueuze restaurants. Dat lijkt veel. Maar volgens Datlinq overschrijdt het totaal aan horecalocaties in Nederland de 50.000.

Maar in dat laatste getal zijn ook nog bed and breakfasts (B&B’s) en andere gelegenheden meegeteld, waar het eigenlijk niet voor de hand ligt om bijvoorbeeld een biertje of een colaatje te doen. Gecorrigeerd voor dat soort horecavarianten, zou volgens Datlinq sprake zijn van een totaal rond de 45.000 locaties. Daarvan hebben er dus bijna 25.000 een terras.

Wel baat bij heropening terrassen

Mogelijk hebben nog meer cafés en restaurants baat bij een heropening van de buitenplekken. Dat zou kunnen als gemeenten ervoor zorgen dat ook horecazaken die eigenlijk geen terras hebben, straks toch nog op de een of andere manier buiten gasten mogen verwelkomen. Veel gemeenten hebben lokale horeca al meer ruimte toegezegd voor het geval ze open zouden mogen.

Persconferentie

Wanneer mensen daadwerkelijk weer een terrasje kunnen pakken is nog onduidelijk, maar in elk geval nog niet de 21ste. Zondag werd na het Catshuisoverleg al duidelijk dat de voorgenomen versoepelingen van 21 april pas op z’n vroegst vanaf 28 april ingaan. Mogelijk verdwijnt vanaf dan de avondklok en kunnen de terrassen weer open. Ook winkels worden mogelijk verder opengesteld.

Intussen blijft #terrassenopen een populaire hashtag, waar zowel voor- als tegenstanders creatief mee omgaan.



