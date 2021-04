Agente die zwarte man doodschoot in Minneapolis neemt onder druk ontslag

De agente die in een voorstad van Minneapolis een zwarte man doodschoot, heeft ontslag genomen, net als de plaatselijke korpschef. De gemeenteraad van Brooklyn Center had kort daarvoor besloten dat beiden moesten opstappen.

Daunte Wright werd zondag in zijn auto aan de kant gezet. Zijn nummerplaten zouden namelijk ongeldig zijn. Bij de controle bleek dat er een arrestatiebevel tegen de 20-jarige man uitstond, vanwege verboden wapenbezit. Bij een eerdere poging hem aan te houden, was hij gevlucht. Ook deze keer verzette hij zich bij de arrestatie. Daarop pakte een politieagente haar pistool, wat hem fataal werd.

Volgens de politie had de agente haar stroomstootwapen (taser) verward met haar pistool, en zou ze de 20-jarige Daunte Wright tijdens een worsteling per abuis hebben beschoten.

Onrust in Minneapolis

De dood van Wright zondag leidde de volgende nachten tot ongeregeldheden. Betogers belaagden een politiebureau in Brooklyn Center. Ook waren er plunderingen. De autoriteiten stelden een avondklok in, in de hoop dat het rustig zou blijven. Maar deze werd massaal genegeerd. De politie heeft meerdere keren traangas ingezet om de menigte uit elkaar te drijven.

Maandag riep president Joe Biden nog op tot rust en kalmte na het incident in Minneapolis. Verschillende sportclubs die thuis duels zouden spelen, hebben inmiddels laten weten niet te spelen. Dat doen ze uit respect voor de tragische gebeurtenissen in Minneapolis.

George Floyd

In Minneapolis kwam vorig jaar ook de zwarte George Floyd om het leven tijdens een hardhandige arrestatie. Hij overleed toen een witte agent minutenlang met zijn knie op zijn nek zat. Zijn dood leidde tot enorme protesten, vernielingen en plunderingen in heel de Verenigde Staten. Het zorgde wereldwijd ook voor vele Black Lives Matter-protesten. De witte agent Derek Chauvin die op zijn nek knielde, werd opgepakt. In de stad loopt nu het proces tegen deze agent. Opnieuw onrust in Minneapolis na dood zwarte arrestant