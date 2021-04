Sanie ging in 9 dagen langs alle 173 McDrives van Nederland: ‘Een idioot plan’

Je moet toch wat te doen hebben in deze lockdown. De 23-jarige Sanie Patty uit Ridderkerk besloot langs alle McDrives van Nederland te gaan en er eten te bestellen. En dat zijn er 173. „Een heel idioot plan, maar wel leuk”, zegt Sanie. Negen dagen en veel kipnuggets later is het hem gelukt.

Het begon als een grapje op werk, maar liep totaal uit de hand. Sanie besloot alle McDrives van Nederland af te gaan. Maar dat werd nog een behoorlijke klus. Op een kaart van Nederland kruiste hij eerst alle McDonalds met een drive aan. Dat het maar liefst 173 locaties waren, had hij niet verwacht.

Sanie uren op pad

„Toen ik de kaart op werk liet zien wisten ze dat ik het ook echt ging doen en afmaken”, zegt Sanie tegen Hart van Nederland. Sanie bezocht de locaties met iedere keer het gezelschap van een vriend of vriendin. Per dag gingen ze ruim twintig locaties af, waar ze meer dan tien uur over deden.

Sanie deelt zijn avontuur in een video:

Het was een duur grapje, want Sanie is 800 euro aan eten en 400 euro aan benzine kwijt. Daar heeft hij een paar extra kilo’s voor terug gekregen. Maar dat had hij er wel voor over. Hij heeft zelfs het een en ander geleerd van deze ervaring.

Zo weet Sanie dat hij voor de lekkerste kipnuggets in Enschede moet zijn, omdat ze daar wat pittiger zijn. En voor de frietjes en burgers kun je beter niet in Amsterdam zijn, want daar waren ze erg zoet. Zelf houdt hij het meest van kipnuggets. „Ik heb van alles op, maar de Big Mac komt er bij mij niet in. Daar ben ik echt niet dol op”, zegt hij.

Plakboeken

De McDonalds-liefhebber heeft van iedere McDrive een foto gemaakt en geprint. Deze komen samen met de bonnetjes van al zijn bestellingen in twee gele plakboeken – een knipoog naar de gele M van de fastfoodketen.