Opnieuw onrust in Minneapolis na dood zwarte arrestant

Het is in Amerika opnieuw onrustig nadat er een zwarte arrestant is overleden. Daunte Wright is zondag namelijk door de politie neergeschoten. Bij het Brooklyn Center in Minneapolis zijn daarom gisteravond opnieuw protesten uitgebroken.

De avondklok die door de autoriteiten is ingesteld (in de hoop dat het rustig zou blijven), werd door de boze menigte massaal genegeerd. Voor het politiebureau stonden tientallen mensen met protestborden en werden er leuzen gescandeerd. De politie heeft meerdere keren traangas ingezet om de menigte uit elkaar te drijven.

Verkeersovertreding

Daunte Wright werd zondag in zijn auto aan de kant gezet voor een verkeersovertreding; zijn nummerplaten zouden verlopen zijn. Bij de controle bleek dat er een arrestatiebevel tegen de 20-jarige man uitstond. Hij verzette zich bij de arrestatie en stapte zijn auto in. Daarop pakte een politieagente haar pistool, wat hem fataal werd.

Tijdens een persconferentie verklaarde een politiechef dat de agente dacht dat ze haar taser had gepakt. Bij de verklaring zijn ook videobeelden van de bodycam vertoond. Daarop is te horen dat iemand ‘Taser, Taser, Taser’ roept. Dit is een normale procedure voor agenten in Minnesota, zo geeft een agent aan dat hij of zij de taser gaat gebruiken. Wright stapt in zijn auto en wil wegrijden. Daarop roept de agente: „Holy shit, ik heb hem neergeschoten”, schrijft BBC News.

George Floyd

De omstreden dood van de jongeman zorgt voor veel onrust in de regio. In dezelfde omgeving kwam vorige jaar ook de zwarte George Floyd om het leven bij een arrestatie. Hij overleed toen een witte agent minutenlang met zijn knie op zijn nek zat. De agent Derek Chauvin die op zijn nek knielde werd opgepakt. Dat zorgde wereldwijd voor vele Black Lives Matter-protesten.

Geen sportwedstrijden in Minneapolis

Verschillende sportclubs die thuis duels zouden spelen, hebben inmiddels laten weten niet te spelen. De teams Minnesota Twins (honkbal), Minnesota Timberwolves (basketbal) en Minnesota Wild (ijshockey) zouden alledrie een wedstrijd spelen. Ze laten weten niet te spelen uit respect voor de tragische gebeurtenissen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

The #MNTwins issued the following statement regarding the decision to postpone today's scheduled game against the Red Sox. pic.twitter.com/7U1S2P928j — Minnesota Twins (@Twins) April 12, 2021

Eerder op maandag riep president Joe Biden op tot rust en kalmte na het incident in Minneapolis.