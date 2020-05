Agent opgepakt voor dood zwarte arrestant in Minnesota

De agent die op de nek knielde van de zwarte arrestant George Floyd, is zelf aangehouden. Justitie in het Amerikaanse Hennepin County in Minnesota stelt dat agent Derek Chauvin verantwoordelijk is voor de dood van de ongewapende man.

Op videobeelden is te zien dat Chauvin minutenlang knielt op de nek van Floyd, die geboeid op de grond ligt en naar adem hapt. De agent werd eerder al ontslagen. De agenten kregen maandagavond een melding dat er iemand verdacht werd van vervalsing en troffen Floyd aan in zijn auto. De verdachte stapte uit en er ontstond een worsteling met de politie. Die werd hem fataal.

Felle protesten tegen agent

De arrestatie van de agent volgt na drie dagen van felle protesten in de Amerikaanse staat. Zo werd in de stad Minneapolis een politiebureau belaagd door demonstranten en in brand gestoken. Ook in andere steden in de Verenigde Staten werd geprotesteerd tegen de actie van de politieman.

President Trump zei op Twitter zei dat de gewelddadige protesten niet tolerabel zijn en dat het schieten zou beginnen, als de plunderingen zouden beginnen. Het kon rekenen op een waarschuwing van Twitter.

….These THUGS are dishonoring the memory of George Floyd, and I won’t let that happen. Just spoke to Governor Tim Walz and told him that the Military is with him all the way. Any difficulty and we will assume control but, when the looting starts, the shooting starts. Thank you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 29, 2020

De Amerikaanse senator, en voormalig presidentskandidaat, Amy Klobuchar spreekt op Twitter haar waardering uit voor de arrestatie van de agent. Zij noemt dit een eerste stap naar gerechtigheid.

Obama

De voormalige Amerikaanse president Barack Obama zegt de afschuw te delen die miljoenen Amerikanen voelden. Hij benadrukte in een verklaring dat racisme in 2020 niet meer normaal kan en mag zijn.

Obama verwijst in een open brief naar de dood van Floyd, maar ook naar andere incidenten uit het recente verleden: een zwarte jogger die in Georgia is doodgeschoten door witte mannen en een zwarte vogelaar die het aan de stok kreeg met een witte vrouw in een park in New York.

De oud-president zei dat het begrijpelijk is dat mensen tijdens een pandemie verlangen dat alles terugkeert naar hoe het „normaal” is. Hij benadrukte daarna dat „normaal” voor miljoenen Amerikanen betekent dat ze anders worden behandeld vanwege hun ras. Hij noemde dat tragisch en pijnlijk.

„Dit zou niet ‘normaal’ moeten zijn in het Amerika van 2020. Dit mag niet ‘normaal’ zijn”, schreef Obama. Hij stelde dat zijn landgenoten samen moeten werken aan een „nieuw normaal” waarin „de erfenis van onverdraagzaamheid en ongelijkheid niet langer onze instituties en harten besmet”.

