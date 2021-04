Duitsers steeds corona-ongehoorzamer en dat baart politie grote zorgen

In Nederland hebben mensen steeds meer lak aan de coronaregels, getuige de overvolle parken en vele demonstraties onder andere. Maar in Duitsland gaat het pas echt de verkeerde kant op en de politie maakt zich zorgen. Vooral mensen die zichzelf ‘Querdenker‘ noemen, maken het de politie lastig.



Another ****** Querdenker demo in Stuttgart, broken up by police. Still not as heavyhanded when folks were protesting over the new train station project. https://t.co/eFEnNi7brW — Mike Stuchbery 💀🍷 (@MikeStuchbery_) January 7, 2021

De Duitse politie staat voor „moeilijke en gevaarlijke paasdagen”, omdat mensen de coronabeperkingen niet langer accepteren. Dit vreest de voorzitter van de Duitse politievakbond (DPolG), Rainer Wendt. Hij sprak met de krant Neuen Osnabrücker Zeitung.

Moeilijke dagen voor politie

Wendt voorziet dat het ook met „een heel zware inzet” aan politiemensen moeilijke dagen worden, omdat de mensen „steeds nerveuzer en agressiever” worden. En op veel plaatsen in het land lijkt het erg mooi weer te worden. In München bijvoorbeeld zijn de verwachtingen zonnig met temperaturen boven de 20 graden. Voor het komende weekend is de politie daar bezig honderd tot tweehonderd extra politiemensen te regelen.

‘Politie wordt kop van Jut’

Jürgen Köhnlein van de politiebond in Beieren is bang dat de politie de kop van Jut wordt, wanneer mensen hun onvrede over politici en coronamaatregelen tegenover agenten gaan uiten. Köhnlein verwacht dat er in de stad behalve veel recreanten op pleinen en in parken, ook veel demonstranten zullen zijn.

Querdenker

De politie in Stuttgart rekent zaterdag al op een grote demonstratie van zeker 5000 mensen. Uit deze stad stamt de beweging Querdenker (Dwarsdenkers) die haar eerste verjaardag viert en al een jaar lang tegen coronamaatregelen betoogt. Querdenker stelt dat de beperkingen indruisen tegen de grondrechten en dat de coronamaatregelen schadelijker zijn dan het gevaar van het coronavirus zelf. Het wordt op social media vergeleken met een andere groepering. „Zo’n 10.000 idioten in Stuttgart noemen zichzelf ‘Querdenker’, het lijkt op de Duitse versie van QAnon.”



Arround 10.000 idiots in stuttgart calling themselfs the "querdenker" its abit of the german versin of QAnon. — Sushiman #BLM ✊ 🇩🇪🇺🇸 (@Frontkeks) May 11, 2020

Er worden ook tegendemonstraties verwacht, met onder meer de antifascistische beweging Antifa.