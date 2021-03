Vondelpark ontruimd, druktemakers gooien met flessen naar politie

Het was zonnig vandaag (en gisteren) dus dat betekent drukte in het Vondelpark. Vandaag was het zelfs zo druk dat er vanaf 14.45 uur al geen mensen meer het park in mochten. Bezoekers overtraden ook op grote schaal de coronaregels. Aan het eind van de middag, begin van de avond, moest de politie van de gemeente het park leegmaken. Maar daar hadden de voormalig zonaanbidders geen trek in.

Van zonaanbidder tot druktemaker: gooien met flessen naar de politie maakt een heel verschil. Precies om die reden (het gooien met flessen, niet het zonaanbidden) heeft de politie twee mensen aangehouden. Ook op social media is te zien dat maar weinig mensen zin hebben om het park te verlaten. Mensen staan dicht op elkaar, er klinkt muziek en op de grond is een hele hoop vuilnis te zien. Ook lopen mensen rond met bier, en er staat zelfs een enkeling met een lachgasballon in de mond.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Nog niet veel animo om te vertrekken hier in het Vondelpark pic.twitter.com/eH3kll6Yb3 — Hugo Reitsma (@hugoreitsma) March 31, 2021

Bezoekers Vondelpark gooien met flessen

Volgens een gemeentewoordvoerster trokken de parkbezoekers aan het begin van de avond naar het monument in het Vondelpark. Daar stonden ze in grote groepen dicht op elkaar, en werden agressief. Agenten konden zeggen wat ze wilden, maar weinig mensen luisterden naar ze. Na verschillende waarschuwingen door politie en handhaving is besloten om het park te ontruimen, aldus de woordvoerster.

En ook dat is te zien op een video: mensen gooien glazen flessen vanaf de brug, of klimmen over hekken.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Politie veegt Vondelpark leeg. Mensen gooien glas vanaf de brug en klimmen nu over hekken. Check https://t.co/P7Y1u3o1W2 voor het hele stuk. pic.twitter.com/DNUBn7K9Uw — ✨Raounak Khaddari (@Raounakk) March 31, 2021

Het Vondelpark werd de afgelopen weken vaker ontruimd vanwege drukte en het breken van de coronaregels. In februari ging dat ook een keer gepaard met geweld richting de politie. Ook toen werd er met flessen gegooid.

Ook drukte in Britse parken

Nederland was lang niet het enige Europese land waar het de laatste tijd ongewoon warm en zonnig was. Ook bij onze overburen, in Engeland, was het goed raak. Daar was het, in hun eigen woorden, ‘warmer dan in Ibiza’. Dus ook daar trok jong en oud naar natuurgebieden en parken. En toen ze weg gingen? Dan blijft er vooral veel afval over. En dat leidt tot heel wat verontwaardiging op social media.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

This is what beautiful Endcliffe Park looks like today after one day of warm weather. Barbecues, clothes, booze bottles, and at least one wallet that people didn’t bother to take home pic.twitter.com/OdZgBjqR0j — Ellen Beardmore (@E_Beardmore) March 31, 2021