Ollongren zei in dienstauto tegen chauffeur dat ze besmet was

Voormalig verkenner Kajsa Ollongren vertelde de chauffeur van haar dienstauto donderdag pas tijdens de rit dat ze besmet was met corona. Ondertussen kan Ferd Grapperhaus opgelucht ademhalen.

Kort daarvoor verliet Ollongren het Binnenhof, nadat ze had gehoord dat ze positief getest was. Dat blijkt uit antwoorden op Kamervragen van het ministerie van Sociale Zaken.

Geen spatscherm in auto Ollongren

De chauffeur heeft zich laten testen. Het is niet bekend of hij ook besmet is geraakt. Er zijn maatregelen nageleefd om besmetting te voorkomen. In de auto was geen spatscherm, blijkt uit de antwoorden. Daarom droegen Ollongren en haar chauffeur mondkapjes. Volgens het ministerie was er in dit geval niets anders mogelijk dan dat Ollongren met de dienstauto wegreed.



Tijdens het vertrek van Ollongren werd ze gefotografeerd met een notitie onder haar arm, waarop onder meer gerept werd over een ‘functie elders’ voor kritisch CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt. Vanwege de gelekte notitie zijn Ollongren en Annemarie Jorritsma geen verkenner meer, maar opgevolgd door demissionair ministers Tamara van Ark (Medische Zorg) en Wouter Koolmees (Sociale Zaken).

De Tweede Kamer zou hier gisteren over debatteren, maar dat verliep chaotisch. Niet alle stukken werden openbaar gemaakt, terwijl de Kamer hier wel om vroeg. Nu staat het debat voor vandaag gepland.

Grapperhaus mag uit quarantaine

En dan hadden we ook minister Ferd Grapperhaus van Justitie. Hij is niet besmet met het coronavirus. De test die hij gisteren liet doen, is negatief, laat hij op Twitter weten.



Afgelopen vrijdag ben ik, op afstand, in contact geweest met iemand die later positief getest werd. Gisteren, vijf dagen later, ben ik getest. De uitslag is negatief, dus ga ik vandaag weer uit mijn vrijwillige quarantaine. — Ferd Grapperhaus (@ferdgrapperhaus) April 1, 2021

De CDA-bewindsman verliet in allerijl een debat in de Eerste Kamer nadat hij bericht had gekregen dat hij vrijdag in de buurt was geweest van iemand die besmet was met het coronavirus. Hij liet zich testen en ging in quarantaine.

Grapperhaus was naar eigen zeggen niet dichtbij de besmette persoon geweest, maar nam het zekere voor het onzekere. „De uitslag is negatief, dus ga ik vandaag weer uit mijn vrijwillige quarantaine.”