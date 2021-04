Wat denk je… zijn dit allemaal 1 april-grappen of niet?

Op je tellen passen vandaag, want het is 1 april! Dat deden we bij Metro de afgelopen tijd ook als er persberichten werden gemaild. Want tja, wat is nou waar? En wat niet?

We verzamelden een kleine greep aan persberichten die we – voor de zekerheid – maar niet hebben omgebouwd tot een artikel.

Zijn dit 1 april-grappen? Of toch ‘gewoon’ waar?

Koeien met wifi. Een topbaan als dagelijks achtbaantester. Een gouden vibrator voor 10.000 euro. Het kwam de afgelopen tijd allemaal voorbij. We leggen ‘het nieuws’ aan je voor. Daarna kun je telkens door een klik op de button aangeven of je denkt dat iets een 1 april-grap is of niet. Veilige 1 april-grapjes voor de kinderen vind je trouwens hier.

1. Ananas wordt van de pizza gehaald

Hoort ananas wel of niet thuis op een pizza? Het is een levendige discussie die de wereld al lange tijd in twee kampen verdeelt. Domino’s maakt voor eens en altijd korte metten met deze discussie. Ananas op pizza daarom niet langer verkrijgbaar bij Domino’s in Nederland. Bezopen zou je kunnen denken. Of: kan best, want Domino’s meldde dat het per 29 maart zou gebeuren. Maar ja, daar kan het bedrijf vandaag nog altijd op terugkomen natuurlijk…

2. Een gouden vibrator mag (op 1 april) wat kosten

De nieuwe Nederlandse/Vlaamse webshop Queen of Pleasures heeft een aantal hele bijzondere producten aan het assortiment toegevoegd. De webshop, die onlangs werd gelanceerd door de eigenaresse van een Amsterdamse escortbureau, biedt vanaf nu een gouden vibrator aan. Eentje van 10.000 euro… Inez, zoals de vibrator heet, is een luxueus genotsobject vervaardigd in 24K gouden plate. De zilveren vibo kost 5900 euro trouwens.

Dit kan haast niet waar zijn zou je zeggen. Nieuwsgierig? Hier vind je hem in de webshop. Metro klikte het gisteren nog eens aan. Toen kostte het zoemende gevaarte opeens 12.000 euro.

3. Sneakers van de Zwarte Cross

Festival de Zwarte Cross verkoopt vanaf 11 april een eigen sneakermerk, simpelweg ‘Zwarte Cross Sneakers’ geheten. De sneakers zijn uniseks, dus zowel voor dames als heren én voor kinderen vanaf maat 36. Het eerste model heeft een kleurrijk design van Zwarte Cross-polsbandjes en wordt in een gelimiteerde oplage van 500 stuks uitgebracht. De Zwarte Cross Sneakers worden gepresenteerd onder het motto: ‘Nooit meer naast je schoenen lopen!’.

Dit lijkt prima te kunnen. Het festival verkoopt wel meer, van drankjes tot boeken. Echter, de Zwarte Cross komt in de laatste week van maart al jaren met 1 april-grappen. Dus tja… Oh ja, van de week mailde men vanuit de Achterhoek ook nog dat er vanaf nu wordt samengewerkt met een soort Duitse Mojo Concerts. En dat een van de twee festivalbazen er binnenkort mee stopt.

4. Welbekende snoepketen verandert naam

Jamin wordt na bijna 140 jaa Japlus. Dat wordt de nieuwe naam van de oudste winkelketen van Nederland. Eind dit jaar zal het bekende logo van Jamin uit alle winkelstraten zijn verdwenen. Sinds de eerste winkel, in 1883 in Rotterdam, is het winkelbedrijf uitgegroeid tot een fenomeen onder de naam Jamin.

Ondanks dat de winkels tijdens de pandemie altijd open zijn geweest, hebben ook de Jamin-ondernemers behoorlijke tegenslagen moeten verwerken. Directeur Maarten Steinkamp: „Ook voor hen is het van groot belang om met hernieuwde en positieve energie verder te gaan. Dit heeft ons weloverwogen doen besluiten om een naamsverandering door te willen voeren. Andere tijden vragen om daadkrachtige stappen.” Tja, zeg het maar…

5. Achtbaantester in Walibi

Dat klinkt als een droombaan, de achtbaantester van park Walibi. Die bestaan wel in de wereld, maar om elke dag álle achtbanen te keuren en het lieft meerdere keren per dag…

Lees dit. Walibi: „Als tester ga jij elke ochtend, na een (niet al te zwaar) ontbijt en een kopje koffie, het park op en alle achtbanen van Walibi Holland controleren en testen. Het controleren en testen volg jij nauwkeurig op. Dit gaat op basis van een gedetailleerde lijst aan criteriapunten. Elke achtbaan controleer jij minimaal één keer per dag, maar het liefst meerdere keren op verschillende tijden én plaatsen in de achtbaan.

Uitgelachen? Stem! Geloof je het? Meld je dan hier aan.

6. Grazendsnel internet in Twente

Gastvrijheid zit in het DNA van de Tukker, daarom helpt Visit Twente de bezoeker die zich graag 24/7 online bevindt. Omdat de Wi-Fi verbinding in de natuurgebieden rondom de gemeente Losser minder sterk is, zocht Twente Marketing de samenwerking met studenten van de Universiteit Twente. De oplossing: bijzondere Wi-Fi dragers die toch al rond lopen: koeien.

Op de meest instagrammable locaties waar de Wi-Fi wel wat versterking kan gebruiken, zijn de koeien voorzien van Wi-Fi dragers. Ze zenden in een radius van 100m een internet signaal uit waar iedereen op kan sharen, appen en posten. Het enige wat je hoeft te doen is verbinden met Berta07, Guusje19 of een van de vele andere dames. Zo kan de bezoeker zijn of haar wandelbelevenis altijd direct delen met de buitenwereld.

Hahahahahahaha? Of nou, als dat toch eens waar is!