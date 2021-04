21-jarige Belg overleden na val uit raam tijdens lockdownfeestje

Er heeft zich in België een drama afgespeeld, vanochtend. Daar overleed een 21-jarige man uit Deurne nadat hij uit het raam van een hotel viel. Hij probeerde te ontkomen aan een politiecontrole tijdens een lockdownfeestje. Dat meldt het Antwerps parket.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

popo jaagt op ons als dieren zeg nee? antwerpen politiestaat pic.twitter.com/iyWO8C5hA1 — Ramzi (@RamziSebb) April 11, 2021

Politiecontrole bij lockdownfeestje

Om 04.00 uur kwam de politie aan bij het hotel in Antwerpen, nadat er meerdere meldingen van geluidsoverlast binnenkwamen, over een kamer op de bovenste verdieping. Ook het hotelpersoneel had de gasten al tevergeefs aangesproken. Bij aankomst van de politie probeerden de acht aanwezigen zich te verstoppen.

Een jongen kroop tijdens zijn verstoppingspoging uit het raam en viel naar beneden. De aanwezige politiemensen probeerden het slachtoffer te reanimeren tot de aankomst van het medisch personeel, maar die poging mochten niet baten.

De andere hotelgasten, het hotelpersoneel en de betrokken politiemensen waren zwaar aangeslagen en zijn opgevangen door slachtofferhulp. Het parket wil dat de precieze omstandigheden rond het overlijden van de 21-jarige worden onderzocht.

Burgemeester: ‘Confronteert ons met gevolgen van lange lockdown’

Ook de burgemeester van Antwerpen, Bart de Wever, is „geschokt door het overlijden van een jonge Antwerpenaar vannacht”. „Ik wil mijn medeleven betuigen aan zijn familie en naasten. Het gerechtelijk onderzoek naar deze verschrikkelijke gebeurtenis loopt.”

Al sinds de controles op lockdownfeestjes begonnen, proberen mensen zich te verstoppen voor de politie. Dat merkt De Wever op.„De veiligheidsdiensten hebben echter ons algemeen belang voor ogen en zijn er om ons te helpen waar nodig”, zegt hij. „Politiemedewerkers in heel dit land hebben het voorbije jaar bewezen in uitzonderlijke omstandigheden professioneel en integer hun moeilijke opdracht uit te voeren.”

Het overlijden van de jongeman „confronteert ons pijnlijk met de gevolgen van lange lockdownperiodes op het mentaal welzijn, in het bijzonder van jongeren”, zegt burgemeester De Wever. „Ik hoop dat we hierover in alle sereniteit het maatschappelijk debat zullen voeren.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Terecht @Bart_DeWever. Tijd voor een stop and think. Dit kan toch niet de bedoeling zijn. En dat in @Stad_Antwerpen , waar de politie steeds gematigd heeft geacteerd… een trieste dag voor alle Antwerpenaren. — Dirk Van Ham (@DirkVanHam3) April 11, 2021