OMT-lid: ‘Onderzoek naar 1 vaccinatie bij besmetting langer dan halfjaar geleden’

Een komt een onderzoek naar de vraag of mensen die langer dan zes maanden geleden besmet zijn geweest met het coronavirus slechts één vaccinatie nodig hebben. OMT-lid Menno de Jong, tevens viroloog van het Amsterdam UMC, leidt het onderzoek. In een interview met AT5 laat hij weten hoe het onderzoek zal lopen.

Als je in de afgelopen zes maanden positief bent getest, kun je aangeven dat je nog maar één prik wil. Dat kan sinds kort en doe je bij het maken van een vaccinatieafspraak. Daarmee sluit het RIVM aan op een advies van de Gezondheidsraad. Die stelde eerder dat mensen die het afgelopen halfjaar Covid-19 hebben gehad voorlopig aan één dosis van het vaccin genoeg hebben. Mensen die langer dan zes maanden geleden besmet zijn geweest, moeten nu nog twee vaccinaties krijgen.



Nieuw beleid:

1. Wie positief getest is > slechts één prik nodig.

2. Maar besmet ná 1e prik > ook 2e ophalen.

Dus wie het afgelopen half jaar positief is getest, moet afspraak voor de 2e prik nu zélf afzeggen. https://t.co/I4nL7XMQp8 — Paul Lieverse (@paullieverse) April 2, 2021

Een vaccinatie voor mensen onlangs besmet

Het advies van de Gezondheidsraad is gebaseerd op onderzoek elders in de wereld, zegt De Jong. In die onderzoeken is aangetoond dat zeker voor mensen die binnen een periode van zes maanden zijn geïnfecteerd, een eenmalige vaccinatie voldoende is. Dat onderzoek is met name uitgevoerd onder zorgmedewerkers, die relatief gezond en jong zijn. „We weten niet of dat voor iedereen geldt”, meldt De Jong. Ook dat gaan ze dus onderzoeken, of leeftijd invloed heeft op de resultaten.



Voor het onderzoek waar De Jong het over heeft, krijgen 170 mensen een vaccinatie. „Daaruit kunnen we enerzijds even kijken of die eenmalige vaccinatie volgens het huidige advies goed is voor iedereen, ongeacht of je oud of jong bent, of misschien een andere ziekte erbij hebt. Maar ook kunnen we kijken of dat ook geldt voor mensen die langer geleden besmet zijn geweest. Een jaar geleden, tijdens de eerste golf. Als dat zo is, dan kan het advies van de Gezondheidsraad eigenlijk uitgebreid worden naar mensen die langer geleden besmet zijn.”

De hoop is dat de onderzoekers binnen vier of vijf weken de eerste resultaten kunnen presenteren. „Dat is ook belangrijk, omdat die resultaten misschien wel van belang zijn voor onze vaccinatiestrategie in Nederland.”