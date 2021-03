Belgisch kabinet moet coronamaatregelen wettelijk onderbouwen of afschaffen

Een Brusselse rechter heeft vandaag geoordeeld dat het Belgische kabinet de coronamaatregelen in België beter wettelijk moet onderbouwen. Dit moet binnen dertig dagen gebeuren, anders volgt een dwangsom van 5000 euro per dag dat de coronamaatregelen doorgaan zonder wettelijke onderbouwing.

België ging vorige week verder in lockdown vanwege stijgende ziekenhuisopnames en besmettingscijfers. Niet-essentiële winkels mogen alleen open op afspraak en grote winkels mogen vijftig mensen tegelijk binnen laten. Ook contactberoepen, zoals kappers moeten de komende vier weken de deuren sluiten. Een avondklok was al van kracht; deze wordt nu verlengd.

Coronamaatregelen niet genoeg onderbouwd

Maar de rechtbank vindt dat de coronamaatregelen niet genoeg onderbouwd zijn. Het is illegaal zoals het nu is. De maatregelen zijn ingevoerd op de Wet civiele veiligheid en twee andere wetten. De Wet civiele veiligheid werd in 2007 ingevoerd na de treinramp in Ghislenglien in de Belgische provincie Henegouwen. Het doel van de wet is om in rampsituaties snel te kunnen handelen.

De rechtbank vindt deze wetten echter geen goede basis voor de coronamaatregelen. Hierom moeten de coronamaatregelen in België worden opgeheven of wettelijk onderbouwd. Gebeurt dat niet binnen dertig dagen, dan moet de staat 5000 euro betalen voor iedere dag dat de coronamaatregelen doorgaan. Tot een maximum van 200.000 euro. Het Belgische kabinet kan in beroep gaan, het ministerie van Binnenlandse Zaken is het vonnis aan het bestuderen.

Gelijkenis met Nederlandse rechtszaak

De uitspraak volgt een kort geding dat is aangespannen door Liga voor de Mensenrechten. Liga is een onafhankelijke Belgische stichting die „onrechtvaardigheden en willekeurige aanslagen op de rechten van het individu of van de gemeenschap” bestrijdt.

De rechtszaak heeft gelijkenis met de rechtszaak van Viruswaarheid tegen het Nederlandse Kabinet. Viruswaarheid wilde de avondklok opheffen. De Nederlandse Rechtbank oordeelde eerst dat de avondklok moest worden opgeheven. In een hoger beroep oordeelde de rechtbank dat er sprake is van „buitengewone omstandigheden die het invoeren van de avondklok mogelijk maken”.