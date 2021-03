Foto van mondkapje van Russische buitenlandminister in China gaat viral

Je hebt allerlei manieren om van alles en nog wat te uiten. De een doet het met een tattoo, een ander zet iets op z’n Insta. De Russische minister van Buitenlandse Zaken doet het met z’n mondkapje. En dat blijft niet onopgemerkt.

De Russische buitenlandminister Lavrov heeft een mondkapje gedragen met een tekst die ludiek ongenoegen uit op de quarantainemaatregelen door het coronavirus. Lavrov had de mondbescherming gekregen van journalisten voor zijn verjaardag en een gegeven paard kijk je niet in de bek, zal hij hebben gedacht.



Het mondkapje van Lavrov

De tekst was FCKNG QRNTN, eigenlijk dus het Engelse Fucking Quarantaine, maar met weglating van de klinkers. „Het masker drukt op humoristische wijze de wereldwijde reactie uit op de quarantainemaatregelen die zijn genomen in verband met de coronapandemie”, licht het Russische persbureau Ria Novosti toe.

De verslaggevers begeleiden Lavrov op zijn trip naar China. De bewindsman werd zondag 71 jaar. Sinds 2004 is hij al minister van Buitenlandse Zaken en hij is nog altijd zo’n twintig centimeter langer dan Poetin. Samen zijn ze een geliefd onderwerp van ‘Twitterkunst’:



Putin and Lavrov meet with Joe Biden. Captions, please…via @ dimitryorlov pic.twitter.com/A7rHTSGKs6 — Nicholas Steel (@bogizemlja) March 22, 2021

Reacties Twitter

Het nieuwtje en vooral de foto van de Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov gaan als een lopend vuurtje op Twitter. „Lavrov is vandaag in China om een nieuw ontwerp mondkapje te introduceren”, grapt z’n landgenoot. Een ander: „Hij maakt een statement in China.”



Ook wordt het in andere talen vertaald. „P***** de quarantaine”, bijvoorbeeld, op z’n Frans.



«P***** de quarantaine» : en visite en #Chine #Lavrov arbore un masque FCKNG QRNTN sur TikTok 👏👏 https://t.co/rrCqa5rhAL — Lisa HK (@elisahk92) March 22, 2021

Of „karantinanın canı cehenneme”, op z’n Turks.



Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Çin ziyareti esnasında taktığı maskesiyle ilgi odağı oldu. " FCKNG QRNTN ” (karantinanın canı cehenneme) yazılı maskeyi bakana, gazeteciler hediye etmiş. pic.twitter.com/n8Tcs60ywv — oneQman (@RealoneQman) March 22, 2021

En wanneer hij geen mondkapje draagt, heeft Lavrov weer alle ruimte voor z’n sigareta.



21 Marzo 1950 – Nasce a Mosca Sergej Lavrov: l’eleganza della diplomazia russa 🇷🇺 https://t.co/t1bPTA8UE3 — Lukyluke31 (@Lukyluke311) March 21, 2021

Het mondkapje valt bij een aantal mensen in goede aarde. „FCKNG LGND”, reageert iemand toepasselijk.



FKNG LGND — dfhgit (@arina_0127) March 22, 2021

Toch heeft niet iedereen meteen door wat er nou mee wordt bedoeld. „Dat is nogal een mondkapje dat de Russische minister van Buitenlandse zaken draagt in China…”, mijmert iemand hardop. Er wordt op gereageerd door iemand die het niet helemaal doorheeft. „Maar wat betekent het eigenlijk? Is het iets Russisch?”



