Gevangenisstraf voor vader die school ramde met z’n Renault Clio

Vorig jaar reed een vader met z’n auto de school van z’n zoon in. Hij zou boos zijn omdat zijn zoon naar een andere klas was verplaatst. Zijn zoon zit inmiddels op een heel andere school in groep acht en hij zelf moet de gevangenis in.

De 56-jarige Michel K., die in juli vorig jaar met zijn Renault Clio een school in zijn woonplaats Grootebroek binnenreed, is vandaag door de rechtbank in Alkmaar veroordeeld tot achttien maanden gevangenisstraf, waarvan zes maanden voorwaardelijk. De rechtbank acht de man ook schuldig aan vernieling van de deuren van de school en aan de bedreiging van een docente.

Snelheid Renault Clio

Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden 36 maanden gevangenisstraf, waarvan twaalf maanden voorwaardelijk. De straf viel lager uit dan de eis omdat de rechtbank, in tegenstelling tot het OM, poging tot doodslag niet bewezen acht. Dit komt vooral omdat niet duidelijk is met welke snelheid K. zijn Renault Clio de gang van de school inreed. Poging tot zware mishandeling is volgens de rechtbank wel bewezen.

Afscheidsfeest school



Examenfeestje bij een school in Grootebroek !

Actie van een knorrige pa die er nog een probleempje bij heeft 🥺😚 pic.twitter.com/oXT8p1KRYp — Nico🔗 (@NicoSpaan63) July 2, 2020

De man reed op de bewuste avond de school in, tijdens de eindmusical. Hij belandde met zijn Renault Clio in de gang van de school. Op dat moment waren er zestig mensen binnen, onder wie vijftien kinderen. Volgens het OM was K. doelbewust de school binnengereden omdat hij boos was dat de docente zijn zoon in een andere klas had geplaatst. K. heeft dit echter ontkend. De vraag naar het waarom bleef daarom onbeantwoord, zo merkte de rechtbank op.

De man verklaarde twee weken geleden dat hij zich van alle gebeurtenissen weinig kan herinneren. Hij zei te vermoeden dat er die dag iets in zijn hoofd was „geknapt” als gevolg van jarenlange stress. Hij gaf herhaaldelijk aan dat hij zich heel erg schaamde en hij zei het verschrikkelijk te vinden wat er was gebeurd. Op advies van deskundigen beschouwt de rechtbank K. verminderd toerekeningsvatbaar.

Diep berouw vader

De rechtbank sprak van een „zeer ernstig en schokkend feit”, dat zeker op de kinderen van groep 8 een grote impact heeft gehad omdat hun afscheidsavond door K. ruw werd verstoord. K. zei dat hij niet wist dat het afscheid die avond werd gevierd, maar dat vond de rechtbank niet aannemelijk. Bij het bepalen van de straf hield de rechtbank wel rekening met het feit dat K. diep berouw had getoond.

De rechtbank heeft K. ook een contactverbod met de docente, een locatieverbod voor de school en een rijverbod van acht maanden opgelegd.