Gert Verhulst over 25 jaar Studio 100: Het begon met jeugdige overmoed

Studio 100 is vandaag 25 jaar! Het Vlaamse (kinder)amusementsbedrijf is niet te stuiten, ook niet in Nederland. Een groot feest zit er door corona even niet in. Metro spreekt met de grote man achter Studio 100, Gert Verhulst. Over die kwart eeuw. Over reality-tv, Klaasje en over de Meilandjes.

Geen feest dus, maar we gaan het leven van de familie Verhulst binnenkort wel op de Nederlandse televisie zien. De Verhulstjes werden wekenlang à la De Meilandjes in hun privélevens door camera’s gevolgd.

Studio 100 in cijfers

Duizelingwekkend. Zo kun je de cijfers die 25 jaar Studio 100 hebben opgeleverd wel noemen. Een greep: we hebben 330 verschillende karakters gezien in 160 landen. 17.500 afleveringen aan kindertelevisie. Meer dan 1000 liedjes uitgebracht. Meer dan 7,5 miljoen cd’s verkocht. Zo’n 14.000 verschillende merchandise-producten. Vier studio’s over de grens: München, Parijs, Sydney en New York. Negen Plopsa-parken in België, Nederland, Denemarken en Polen. Sinds de opening van Plopsaland De Panne 38,2 miljoen bezoekers in alle Studio 100-pretparken. Omzet in 1997: 5 miljoen euro. Omzet in 2019: 188,5 miljoen euro.

Vandaag viert Studio 100 de 25e verjaardag met het speciale nummer Festival. Samson & Marie, K3, Nachtwacht, kabouter Plop, Piet Piraat (dit jaar 20), Bumba en Mega Mindy (dit jaar 15) proberen je beste feestmoves naar boven te halen. Festival is om 17.00 uur op YouTube wereldkundig gemaakt.

Een teleurgestelde mevrouw Verhulst

Aan de telefoon klinkt oprichter en baas Gert Verhulst nog net zo enthousiast over Studio 100 als hij een kwart eeuw geleden vermoedelijk vertelde. Metro sprak de afgelopen tijd wel vaker een enthousiaste Verhulst. Zoon Viktor troffen we bij Love Island op Gran Canaria. Dochter Marie spraken we in Amsterdam toen zij Samson & Gert omtoverde tot Samson & Marie. Juist, die Samson waarmee het voor Gert Verhulst 25 jaar geleden allemaal begon.

Alleen mevrouw Verhulst nog Gert, dan hebben we de familie compleet.

„Ik moet zeggen, ze loopt hier een beetje triest rond. Ze voelt zich gepasseerd.”

Gefeliciteerd met de 25 jaren. Maar moeten jullie een groot feest missen?

„Er stond wel wat gepland. Corona heeft roet in het eten gegooid, maar ja. We zijn nog het een en ander van plan. En dat zijn we nog heel wat jaren ook. Wat er op stapel staat, daar kan ik nu weinig over vertellen. Maar het wordt iets waarbij we graag heel veel mensen willen uitnodigen. We willen het met zoveel mogelijk mensen vieren, maar corona maakt het nu op dit moment onmogelijk.”

Hoe gaat het met vaccineren in België?

„Het gaat, maar langzaam. Niet veel anders dan bij jullie in Nederland, denk ik. Ik ben zelf 53 jaar en heb nog altijd geen uitnodiging gehad. Dus ik weet niet wanneer ik me kan laten vaccineren. Het zal de enige echte redding uit deze misère zijn. Hoe sneller, hoe beter.”

Studio 100 moet heel veel inhalen

Moet Studio 100 nog een enorme berg aan shows inhalen?

„Zeker. Zelf zit ik nog met de afscheidsshow van Samson & Gert. En dat terwijl ik twee jaar geleden eigenlijk al afscheid genomen heb. Je hebt van die artiesten die altijd afscheid nemen en weer een comeback maken. Daar begint het bij mij een beetje op te lijken, met het verschil dat ik er zelf niets aan kan doen. We hadden met Pasen vorig jaar de laatste shows moeten spelen. We zijn terug Pasen en nu lukt het weer niet. Ik moet met Samson & Gert nog 42 shows inlopen.”

Maar da’s vast niet alles…

„Integendeel. We hebben twee grote musicals in Vlaanderen, Daens en 40-45. Daarvoor zijn 300.000 tot 400.000 tickets nog bij de mensen thuis. Normaal was K3 al op tour geweest en de release van de film K3: Dans van de Farao moest worden uitgesteld. Ik denk dat de mensen stilletjes aan wel willen weten, wanneer ze naar iets kunnen komen kijken. Maar we kunnen er nog steeds niets over zeggen.”

Zit Studio 100 ondanks het feestjaar door corona in zwaar weer?

„Wij gaan dit overleven, zonder enige twijfel. Maar je hoeft niet slim te zijn om te begrijpen dat het economisch een zware slag is. We zitten ook nog met onze parken die een jaar lang vooral dicht zijn geweest. En we hebben sinds december een hotel in De Panne met bijna negentig kamers. Dus ja, het is zwaar. Maar dat geldt voor iedereen die dingen doet waar mensen op af moeten komen. Ook voor café- en restauranthouders zal dit het minst leuke moment in hun bestaan zijn. Dat is voor ons niet anders.”

Hebben jullie steunpakketten van de overheid, net als in Nederland?

„Ja, maar die zijn in onze sector zeer bescheiden. Laat ik het zo maar zeggen.”

Met Studio 100 alles onder één dak brengen

Terug naar 25 jaar geleden, 1996. Wat stelde Studio 100 toen voor?

„Heel weinig. Vijf jaar daarvoor was ik met Danny Verbiest begonnen met Samson & Gert. Dat was snel extreem populair geworden in Vlaanderen. We maakten tv, shows, cd’s en merchandise, maar dat was allemaal over verschillende bedrijven verspreid. Toen bedachten we om alles onder één dak onder te brengen en zelf alles te gaan organiseren. We wilden het met Studio 100 zelf meer in de hand en onder controle hebben. Al snel zagen we dat het een groot risico is om met maar één karakter zo’n bedrijf op te starten. Stel dat er iets met Danny, die de hond speelde, of met mij zou gebeuren. Dat zou meteen het einde van het bedrijf betekenen. We zijn toen snel op zoek gegaan naar nieuwe figuren. Binnen enkele maanden hebben we kabouter Plop bedacht. Met het snelle succes van Plop hebben we veel geluk gehad. Dat die ook nog eens populair werd in Nederland, heeft Studio 100 vleugels gegeven.”

Je was nog maar een twintiger bij de grote stap. Best jong.

Gert Verhulst moet even lachen. „Klopt, ik zou het nu niet meer durven. Het begon misschien wel met jeugdige overmoed. Aan de andere kant was ik op dat moment op tv al even bezig als presentator en al negen jaar in de media. Wat dat betreft was het niet heel snel, maar 27 of 28 jaar is inderdaad betrekkelijk jong. Mijn beroepsleven is vroeg begonnen. Dat is iets anders als je op je 25e afstudeert en dan nog ervaring moet opdoen. Ik was er ietske sneller bij.”

Vooruitkijken met Studio 100, niet terug

Zit je weleens op de bank naar buiten te staren en je te verbazen hoe groot Studio 100 is geworden?

„Nee, eigenlijk niet. Ik leef heel erg in het nu en in de toekomst. Ik ben iemand die weinig terugblikt. Met het 25-jarig jubileum ontkom ik er natuurlijk even niet aan. Nu word ik met mijn neus op de feiten gedrukt en zie ik dat we toch heel wat hebben gedaan over de jaren. Ik ben er echter niet dagelijks mee bezig. Ik ben wel trots als er iets nieuws is, zoals dat hotel. Dan loop ik er doorheen en kan ik wel genieten. Het is overigens in 25 jaar allemaal neergezet, niet in één klap. Dus ik heb eraan kunnen wennen dat alles groeit en groter wordt.”

Dichter op onze cultuur dan Disney en Nickelodeon

Wat is de grootste kracht van Studio 100 in al die jaren geweest?

„We verzinnen altijd weer iets nieuws, maar zijn ook een bedrijf dat altijd hard voor z’n publiek heeft gewerkt. Wij maken dingen die mensen mooi vinden en graag zien. We maken ook dingen die we zélf graag zouden zien. Mensen zijn volgens mij blij dat er voor kinderen iets is dat in de lage landen gemaakt wordt. Alle liedjes zijn bijvoorbeeld in het Nederlands en gemaakt door bekende Nederlandse en Vlaamse schrijvers. Studio 100 staat heel dicht bij z’n publiek. Disney en Nickelodeon zijn toch heel erg Amerikaans. Wij zitten wat dichter op onze eigen cultuur, wat volgens mij een belangrijke troef is.”

Heb je een persoonlijke favoriet binnen Studio 100?

„Nee nee nee, dat kunt u mij niet vragen hè? Je mag ook niet aan een vader met vijf kinderen vragen of hij een favoriet kind heeft. Natuurlijk zal Samson altijd een bijzonder plekje in mijn hart hebben, omdat het daar allemaal mee begonnen is. Maar dan nog. Als ik al die figuren op een rijtje zie, dan ben ik op elk figuur even trots.”

Samson is met die reden toch helemaal geen gek antwoord?

„Dat begrijp ik. We noemen Samson wel de Mickey Mouse van Studio 100.”

De Verhulstjes als reality-tv

Iets heel anders. Sinds enige tijd draaien er voor een reality-reeks camera’s mee in het leven van je gezin. Hoe bevalt dat, was het even vreemd?

„Het bevalt prima. Op mijn vrouw na zijn we allemaal wel bekend met in belangstelling staan. We weten hoe een camera werkt en hebben er niet zoveel last van. We hebben veertig dagen gedaan zoals we normaal doen. Op een gegeven moment zie je de cameramensen niet eens meer rondlopen. Veel dingen worden ook gefilmd met go-pro’s, bijvoorbeeld als je in je wagen zit. Daar ben je je niet meer van bewust. De Verhulstjes is eerlijk gezegd het eenvoudigste tv-programma uit mijn carrière. Het vraagt niet veel inspanning.”

Waarom vind je het leuk om een blik in jullie leven te geven?

„Men vraagt me het al bijna tien jaar. Zeker nu Viktor en Marie ook in de belangstelling staan, klonk die vraag nog vaker. Tijdens de eerste lockdown vorig jaar is Viktor vlogs gaan maken. De reacties daarop waren zo leuk en positief. Na twintig of dertig vlogs had iedereen mijn huis, mijn vrouw en de honden al gezien. Toen hadden we zoiets van ‘veel geheimen hebben we niet meer’. Het was het goede moment om de tv-reeks nu eindelijk eens te gaan maken. Ik ben ook trots hoor op mijn gezin en op de manier van hoe wij leven. Dus ben ik best blij dat ik dat kan delen met de rest van de wereld.”

Fan van de Meilandjes

Vinden de Vlamingen het leuk?

„Aan de kijkcijfers en reacties te zien wel. We zitten op een kleine commerciële zender, maar scoren toch over de miljoen kijkers. Dat is in Vlaanderen behoorlijk veel. De reacties zijn gelukkig bijna unaniem positief.”

Het bij ons populaire Chateau Meiland is straks afgelopen. Komen De Verhulstjes er meteen achteraan?

„Ja, we zijn vanaf 1 mei op Videoland te zien en op RTL 8. Maar wij kijken hier ook met heel veel plezier naar de Meilandjes hoor. Wij zijn grote fans.”

Klaasje verlaat Studio 100

Onlangs maakte Klaasje Meijer bekend dat zij K3 gaat verlaten en er een zoektocht naar een nieuw lid voor K3 komt. Hoe staat het ervoor?

„We hebben 22.690 inschrijvingen gekregen, ongelooflijk. Met een grote ploeg zijn we nu bezig om het kaf van het koren te scheiden. Mensen die echt niet geschikt of te oud of te jong zijn, vallen nu af. We gaan eerst terug van die 22.000 naar 1500. Die worden vanaf komende maand allemaal uitgenodigd voor een persoonlijke auditie.”

Gaan we de zoektocht straks op televisie zien?

„De kans op een tv-reeks is groot. Het is zo goed als zeker zowel in Vlaanderen als in Nederland te zien. De besprekingen daarover zijn echter nog bezig.”

Ga je onze Klaasje missen?

„Uiteraard. Het is niet onze keuze geweest, dat zij vertrekt. Als wij hadden mogen kiezen, dan hadden we gewild dat ze langer was gebleven. Maar goed, het is wat het is. Laten we van dit droeve feit een opportuniteit maken hè?”

Ondanks dat droeve feit en corona, we hopen dat jullie met Studio 100 nog een beetje feest kunnen vieren dit jaar.

„Ja, dat gaat wel gebeuren. Uitgesteld is niet verloren.”

