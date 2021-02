‘Trump wil zich opwerpen als kandidaat presidentsverkiezingen 2024’

Donald Trump wil in 2024 mogelijk weer meedoen aan de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Tenminste, dat schrijft de Amerikaanse nieuwssite Axios. De New Yorker verloor de verkiezingen van 2020 toen hij tegenover Joe Biden stond, na vier jaar president van de Verenigde Staten te zijn geweest.

Trump houdt aanstaande zondag een toespraak bij de Conservatieve Politieke Actie Conferentie in Orlando. Dat is Trumps eerste toespraak sinds hij op 20 januari het Witte Huis verliet. Tijdens die toespraak gaat de oud-president volgens Axios laten weten dat hij ‘een aannemelijke presidentskandidaat’ zal zijn voor de Republikeinen.

Baas van de Republikeinen

Bij de verkiezingen van 2024 is Trump inmiddels 78 jaar. Daarmee zou hij in opvolging van Joe Biden (78) de oudste president van de Verenigde Staten ooit kunnen worden. Maar zover is het nog lang niet. Volgens Axios hoeft Trump momenteel niet per se terug het Witte Huis in, maar wil hij vooral benadrukken dat hij nog steeds de baas is van de Republikeinen.

Trump zou tevens bezig zijn met een plan om Republikeinen te steunen die achter hem staan. Hij hoopt volgens de Amerikaanse nieuwssite „een netwerk en fonds op te zetten” om ervoor te zorgen dat die aanhangers in 2022 verkozen worden in het Huis van Afgevaardigden en de Senaat. Volgens een recente peiling staat bijna de helft van de Republikeinse partij nog steeds achter Trump.

Donald Trump jr.

Mocht de oud-president zelf niet opnieuw een poging doen Joe Biden van de troon te stoten, bereidt hij de weg misschien voor iemand anders. Want ook zoon Donald Trump Jr. zou hoge politieke ambities hebben. Hij had al zeker iets in de melk te brokkelen tijdens de ambtsperiode van zijn vader en zit al bijna verankerd in politiek Amerika. Volgens The New York Times is zoonlief een ‘gedestilleerde versie’ van zijn vader. Hij houdt van provoceren, maar dan op een geliktere manier. Ook liet Junior eerder weten „besmet te zijn geraakt met het politieke virus”.