‘Biden wacht lastig telefoontje met Saudische koning’

President Biden wil vandaag voor het eerst als staatshoofd een telefoontje plegen met de koning van Saudi Arabië, Salman bin Abdulaziz al-Saud.

Verschillende buitenlandse media schrijven erover en vermoeden dat het geen leuk onderonsje wordt.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Biden plans to call Saudi Arabia’s King Salman today ahead of the public release of a potentially damning intelligence report about the murder of Jamal Khashoggi. https://t.co/39a7tVk8HW — Axios (@axios) February 24, 2021

Donderdag wordt naar verwachting in Washington een rapport van inlichtingendiensten vrijgegeven over de moord in 2018 op de in de VS werkende Saudische journalist Jamal Khashoggi.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Phone call from Pres. Biden to Saudi King Salman likely today, ahead of US intel release on Crown Prince MbS’s alleged role in Khashoggi’s murder. Could be biggest US interjection in Saudi royal family affairs since JFK’s with Prince/King Faisal amid a fight for throne in 1960s. — Jonathan Rugman (@jrug) February 24, 2021

Moord op Khashoggi

Aangenomen wordt dat het rapport bevestigt dat de zoon van de 85-jarige koning, kroonprins en feitelijk heerser Mohammed bin Salman, persoonlijk betrokken was bij de bloedige moord. Khashoggi werd in oktober 2018 gedood op het Saudische consulaat in Istanbul toen hij daar kwam om iets te regelen voor zijn aanstaande huwelijk. De journalist schreef onder meer voor The Washington Post geregeld kritische columns over Saudi-Arabië. Hij werd opgewacht, gedood en in stukken gesneden. Het lichaam is nooit gevonden.

„Ik hoop dat Biden de kroonprins verantwoordelijk voor de moord kan houden”, roepen mensen op Twitter.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

I hope Biden can find a way to hold MSB accountable for Khashoggi’s murder. — 💙Grandma G 🧐⚖️🇺🇸 (@GrandmaIsPissed) February 17, 2021

Maar niet alleen het rapport overschaduwt het gesprek tussen de twee oude bondgenoten. Biden riep in zijn verkiezingscampagne afgelopen jaar dat „de kroonprins opdracht tot de moord heeft gegeven en dat hij Saudi-Arabië geen wapens zal verkopen en van de Saudi’s de paria zal maken die ze zijn”.

Bidens voorganger

Bidens voorganger Trump versterkte juist de band met het Saudische koningshuis, onder meer door zich steeds feller tegen Iran te keren en zich niet druk te maken over de moord in Istanbul. Volgens de Saudi’s probeert het sjiïtische Iran met allerlei militaire operaties het overwegend soennitische Midden-Oosten te domineren.

De Saudi’s bestoken met luchtaanvallen het buurland Jemen omdat een groot deel van het land in handen is van de Houthi-stam die niet soennitisch is en in de ogen van Saudi-Arabië daarom pro-Iran. De bloedige bombardementen worden uitgevoerd met steun van andere landen inclusief de VS. Biden heeft al begin deze maand gezegd dat hij daarmee wil ophouden. Ook gaf hij al in zijn campagne aan Iran liever diplomatiek te willen benaderen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.