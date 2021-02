Amerikaanse arts ontslagen en beschuldigd van stelen coronavaccin

Een Amerikaanse arts wordt beschuldigd van het stelen van coronavaccins. Hij diende de vaccins onder anderen toe aan vrienden en familie. De zaak ligt inmiddels bij een hoge rechter.

Tien doses van het Moderna-vaccin stonden op het punt om over datum te gaan. Met nog enkele uren op de klok, besloot arts Hassan Gokal de vaccins te geven aan kwetsbare mensen, onder wie zijn eigen vrouw.

Huisbezoeken

Gokal ging op huisbezoeken en liet mensen naar zijn eigen huis net buiten Houston komen om ze het vaccin te geven. Sommige van hen waren kennissen, anderen slechts vreemden. Ook besloot Gokal zijn eigen vrouw, die lijdt aan een longziekte, te vaccineren.

Het besluit van de arts om de restjes van het vaccin op eigen houtje bij mensen toe te dienen, komt hem inmiddels duur te staan. Hij werd ontslagen en word beschuldigd van het stelen van tien vaccins, met een totale waarde van 135 dollar. „Mijn wereld stortte in elkaar. Het was het laagste moment van mijn leven”, zegt Gokal tegen The New York Times.

De kwestie zorgt voor veel ophef in de VS en roept vragen op over ethiek rondom het vaccineren. Eind vorige maand wees een rechter de aanklacht tegen de arts af omdat deze ongegrond zou zijn, maar een plaatselijke officier van justitie legt de zaak nu voor aan hoge rechters. Hoewel de aanklagers Gokal bestempelen als een arts zonder principes, noemt zijn advocaat zijn daad juist verantwoordelijk.



incredibly sad + awful. this doctor in Houston, Dr. Hasan Gokal, apparently found as many eligible people as he could to avoid throwing vaccine doses away in December – and has been treated like a criminal. https://t.co/ZrcvHy7HCP — Sapna Maheshwari (@sapna) February 11, 2021

Toestemming

Zelf zegt de arts dat hij het deed omdat hij geen waardevolle vaccins wilde verspillen. De doses die hij op eigen houtje toediende waren over bij één van de vaccinatielocaties en nog maar zes uur houdbaar. Ook zegt Gokal dat hij eerst toestemming heeft gevraagd hij de ambtenaar van de gezondheidsdienst in Harris County. Die zou toestemming hebben gegeven om het overgebleven vaccin toe te dienen aan geschikte mensen.

Maar die bleken op het late tijdstip, de dag was inmiddels bijna voorbij, moeilijk te vinden. Uiteindelijk lukte het de arts om genoeg mensen te vinden bij wie hij het vaccin kon toedienen. Hij besloot zijn vrienden en kennissen te vragen. Met nog een kwartier te gaan, kreeg zijn vrouw de laatste doses.

‘Positie misbruikt’

De volgende dag stelde hij een rapport op over de mensen die gevaccineerd waren, waarop zijn baas hem vroeg waarom hij buiten de tijden van het vaccinatieschema nog mensen gevaccineerd had. Betrokkenen stellen dat Gokal het protocol had moeten volgen en de resterende doses weg had moeten gooien, of ze naar kantoor had moeten brengen. „Hij heeft zijn positie misbruikt door zijn vrienden en familie voor te laten gaan”, aldus de advocaat van de gezondheidsdienst van Harris County.