Anti-Trump Republikeinen werken aan oprichting nieuwe partij

Voormalig leden van de Republikeinse partij zijn bezig om een nieuwe politieke partij op te richten. Ze doen dat omdat ze vinden dat de Republikeinse partij niet genoeg optreedt tegen de voormalig president Donald Trump. Dat zeggen ze tegen persbureau Reuters.

Volgens de voormalig leden ondermijnt Trump de democratie van de Verenigde Staten en vormt hij een bedreiging voor het voortbestaan van de Republikeinse partij. Onder de initiatiefnemers bevinden zich politici die eerder aangesloten waren bij de Republikeinen en medewerkers van de regeringen van Ronald Reagan, George W. Bush en Donald Trump.



There's growing demand for something new among principled Republicans. The GOP is lost in a sea of lies and has clearly become a destructive force. Whether it's a faction operating independently of the GOP or a new party, something new is needed. The status quo is unsustainable. https://t.co/bl0Owz9jmf — Evan McMullin 🇺🇸 (@EvanMcMullin) February 11, 2021

Waarheid, rede en zijn traditionele idealen

Voormalig Republikein Evan McMullin, die in het verleden een prominente rol speelde in het Huis van Afgevaardigden, is één van de initiatiefnemers. „Grote delen van de Republikeinse Partij zijn aan het radicaliseren en bedreigen de Amerikaanse democratie. De partij moet zich opnieuw richten op waarheid, rede en zijn traditionele idealen”, zegt hij.

Volgens Reuters sloten ruim 120 mensen afgelopen vrijdag aan bij een online vergadering. Ze bespraken de afsplitsing. Ze willen opereren op basis van ‘principieel conservatisme’. Dat houdt in dat er wordt vastgehouden aan de grondwet en de rechtsstaat, ideeën die volgens de betrokkenen door Trump vernield zijn.



If there were to be a new, independent faction of the GOP or a new party all together, it shouldn't only include Never Trumpers. Rather, it should unite all those who now commit to American democracy, truth and reason and who desire a political identity centered on those things. — Evan McMullin 🇺🇸 (@EvanMcMullin) February 11, 2021

Geschokt

De deelnemers aan de vergadering zeggen dat ze geschokt zijn dat meer dan de helft van de Republikeinen in het Congres, 8 senatoren en 139 leden in het Huis van Afgevaardigden een paar uur na de bestorming van het Capitool stemden voor het blokkeren van de verkiezingsoverwinning van Biden. Ook hebben de meeste Republikeinse senatoren aangegeven dat ze de veroordeling van Trump in de afzettingsprocedure niet zullen steunen.

In een reactie op het nieuws zei Jasons Miller, een woordvoerder van Trump: „Deze losers verlieten de Republikeinse partij toen ze voor Joe Biden stemden.” Het Witte Huis heeft nog niet gereageerd op het nieuws.