Twitter blokkeert account Trump wegens risico aanzetten tot geweld

Het Twitter-account van de Amerikaanse president Donald Trump is nu permanent geblokkeerd door Twitter. „Na bestudering van de tweets van @realDonaldTrump en de context ervan hebben we het account permanent geblokkeerd vanwege het risico op het aanzetten tot geweld,” schrijft het bedrijf in een korte verklaring op het besluit. Het is de tweede keer binnen enkele dagen dat Twitter het account geblokkeerd heeft, deze keer zal het account echter permanent geblokkeerd blijven.

Donderdag zette Twitter het privé-account van Trump, dat 88 miljoen volgers heeft, al een half etmaal op zwart. Het bedrijf wilde dat de president drie tweets van woensdag zou verwijderen. Na verwijdering mocht hij voor straf 12 uur lang niets tweeten. Twitter waarschuwde al dat als Trump door zou gaan met zulke tweets, hij permanent geblokkeerd zou worden. Ook Facebook en Instagram hebben de accounts van Trump in elk geval tot na de inauguratie van Joe Biden op zwart gezet.

Waarschuwing „mogelijk misleidende” tweets

Twitter plaatste sinds de verkiezingen in november waarschuwingen bij berichten van de president waarin hij onjuistheden, zoals over de uitslag van de verkiezingen verspreidde. De berichtensite waarschuwde dat informatie in die tweets „mogelijk misleidend” of „in twijfel getrokken” is.

Trump claimde totdat zijn account geblokkeerd werd nog steeds dat hij de winnaar van de verkiezingen is. Die bewering is onjuist. Het kiescollege heeft Joe Biden tot definitieve winnaar van de verkiezingen uitgeroepen. Beide kamers van het Congres hebben die uitslag formeel erkend.

Eigen communicatieplatform opzetten

De zoon van Trump, Donald Trump Jr. reageerde op Twitter boos op de blokkade van zijn vader: „We leven in het 1984 van George Orwell. Vrije meningsuiting bestaat niet langer in Amerika, die is vermoord door big-tech. Wat er nog van over is, is slechts voor een paar uitverkorenen. Dit is absolute waanzin!”



So the ayatollah, and numerous other dictatorial regimes can have Twitter accounts with no issue despite threatening genocide to entire countries and killing homosexuals etc… but The President of the United States should be permanently suspended. Mao would be proud. — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) January 9, 2021

President Trump bekijkt momenteel de mogelijkheden om toch met een eigen communicatieplatform te komen. Dat schreef de hij op het officiële twitteraccount (@potus) van de Amerikaanse president, niet lang nadat het persoonlijke account van Trump door de microblogdienst op zwart was gezet.

Enkele minuten nadat Trump de aankondiging deed, werd het bericht alweer door Twitter verwijderd. Trump probeerde op dat kanaal ook zijn grieven voor het op zwart zetten van zijn persoonlijke account via het presidentiële account te publiceren, maar ook die berichten waren maar kort te lezen.

Verwijderde berichten

Op social media zien mensen er de lol wel van in dat Trump compleet geblokkeerd wordt door Twitter.



In een van de verwijderde berichten zei Trump dat Twitter „samenwerkt met de Democraten en radicaal-links” om zijn account te verwijderen en hem en „75 miljoen patriotten die voor me hebben gestemd” het zwijgen op te leggen. „Ze kunnen ons niet het zwijgen opleggen! Twitter is er niet voor vrije meningsuiting, maar om de gemeenste mensen ter wereld een stem te geven,” schreef Trump.

Het account @potus komt na de machtsoverdracht op 20 januari in handen van nieuwgekozen president Joe Biden. De 33,4 miljoen volgers die het account momenteel heeft, verhuizen niet mee naar Biden, meldde Twitter eind december.

