Woedende Trump wil Twitter reguleren of zelfs opdoeken

Donald Trump uit zijn woede over Twitter op Twitter en wil socialemediabedrijven nu reguleren. Twitter heeft namelijk meldingen geplaatst bij tweets van de Amerikaanse president. Ze zouden mogelijk misleidend zijn.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft via Twitter gezegd dat hij socialemediabedrijven wil aanpakken omdat die Republikeinen de mond zouden snoeren. Volgens Trump tenminste. Hij dreigt de bedrijven door middel van wetgeving regels op te leggen of ze zelfs te sluiten. Eerder op de dag reageerde Trump al woedend op het besluit van Twitter om gebruikers te waarschuwen dat tweets van de president „mogelijk misleidende informatie” bevatten.

….Twitter is completely stifling FREE SPEECH, and I, as President, will not allow it to happen! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 26, 2020

Twitter waarschuwt

Twitter is namelijk van plan om vaker te waarschuwen bij tweets die mogelijk misleidend zijn. Dat laat het bedrijf weten nadat het dus zo’n melding had geplaatst bij twee tweets van de Amerikaanse president Donald Trump, waaronder een link met de tekst „lees hier de feiten over verkiezingen per post”.

Trumps tweets

Trump, die sinds een maand zijn dagelijkse coronapraatjes heeft ingekort, had dinsdag getwitterd over stemmen per post. „De VS kunnen geen volledige verkiezing per post houden. Het wordt de grootste verkiezingsfraude in de historie”, schreef hij onder meer. Twitter zag het misleidend en plaatste de kanttekening. Gebruikers die die link aanklikten kwamen vervolgens uit bij Trump-kritische berichten van CNN en The Washington Post dat stemmen via de post zeer zelden in verband wordt gebracht met verkiezingsfraude. Trump was not amused en beschuldigt Twitter nu van het verstikken van de vrijheid van meningsuiting.

„Republikeinen hebben het gevoel dat socialemediaplatforms conservatieven de mond snoeren. We gaan hen stevig reguleren of sluiten omdat we dit nooit kunnen toestaan”, schreeuwt Trump op Twitter. Vervolgens beschuldigde Trump Twitter ervan dat het ook in 2016, toen hij de presidentsverkiezingen won, zou hebben geprobeerd om conservatieven te censureren.

„We kunnen een meer verfijnde variant daarvan niet opnieuw laten plaatsvinden”, vervolgt Trump. „Net zoals we stemmen per post op grote schaal niet kunnen laten gebeuren.”

Uitleg Twitter

De tweets van Trump „bevatten mogelijk misleidende informatie over stemprocessen en zijn gelabeld om context over stemmen per post te verschaffen”, legt Twitter uit. „In de toekomst kunnen we deze labels en waarschuwende boodschappen vaker gebruiken om aanvullende uitleg of verheldering te geven in situaties waar het risico op schadelijke gevolgen niet zo groot is, maar waar mensen wel in de war kunnen raken of misleid kunnen worden. Dit maakt het gemakkelijker om feiten te vinden en geïnformeerd besluiten te nemen over wat mensen op Twitter zien.”

Twitter lag onder vuur omdat het eerder niets deed met berichten van Trump die geregeld bol staan van beledigingen en valse beweringen.

Going with full dictator right out in the open now I see.

A fact check on a couple of tweets isn't 'silencing conservative voices'. We see you adding trollbots 24/7 to help spread your mis/disinformation and Twitter does nothing about that. pic.twitter.com/IZAm7o4t5b — D Villella ❄️ (@dvillella) May 27, 2020

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.