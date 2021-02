Captain Tom Moore (100) overleden, zo reageert de wereld

De Britse oorlogsveteraan Tom Moore (100), beter bekend als Captain Tom, is gestorven na een coronabesmetting. Hij was onlangs opgenomen in het ziekenhuis. Moore was nog niet gevaccineerd tegen Covid-19, omdat hij een longontsteking had. De Britse koningin Elizabeth condoleerde de familie in een persoonlijke boodschap.

De Britse premier Johnson noemde Tom Moore een „held in de ware zin van het woord”. Hij heeft het land geïnspireerd en hij was „een baken van hoop” voor de wereld, zei de regeringsleider in een eerste reactie.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Captain Sir Tom Moore was a hero in the truest sense of the word. His legacy will long live after him. pic.twitter.com/0Zn56gThCC — Boris Johnson (@BorisJohnson) February 2, 2021

Tom Moore heeft ‘miljoenen Amerikanen geïnspireerd’

Ook het Amerikaanse Witte Huis reageerde: „We sluiten ons aan bij het Verenigd Koninkrijk en de wereld om de nagedachtenis te eren van Sir Tom Moore.” Volgens de Amerikanen heeft hij miljoenen mensen geïnspireerd door zijn leven en zijn daden „tijdens een van de moeilijkste tijden die we ooit hebben meegemaakt.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

We join the United Kingdom and the world in honoring the memory of Captain Sir Tom Moore, who inspired millions through his life and his actions. https://t.co/b2zUsZkHo3 — The White House (@WhiteHouse) February 2, 2021

‘Hero of our time’

Vooral in zijn eigen land zijn mensen bedroefd om de dood van de oorlogsveteraan. Dat hij kwam te overlijden met een coronabesmetting, juist de ziekte waarvoor (of tegen) hij geld ophaalde, maakt alles extra verdrietig. Eén meisje tweet zelfs: „Huilend mijn make-up opdoen voor mijn werk. Rust in vrede, Captain.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Crying as I’m putting my makeup on for work @GMB #CaptainTom rest in peace Captain x — CB (@Yoga_Bunny) February 3, 2021

Minnie blikt liever terug, op de tijd dat Captain Tom tot ridder werd geslagen door koningin Elizabeth: „Elke keer als ik koningin Elizabeth Captain Tom tot ridder zie slaan, word ik emotioneel.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Can't help but feel emotional every time I see Captain Tom receive his knighthood from the queen ♥️ 👑 — Minnie Bee (@Minnie_B) February 3, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Watching @BBCBreakfast this morning with tears of happiness remembering @captaintommoore and his amazing life.

What an inspiration to a nation..Im sure the whole country salute you Sir.

Rest in Peace,you have left a legacy that will walk on forever. — David Newton (@DavidNe43096753) February 3, 2021

Ook de kranten besteden veel aandacht aan de overleden oorlogsveteraan. Het nieuws dat hij ziek was haalde al de voorpagina’s van vrijwel alle Britse kranten, en ook nu is hij overal te zien. Zo kopt the Daily Mirror ‘Hero of our time’, Metro UK gaat voor ‘We hebben een nationale schat verloren’.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

EXPRESS: We never walked alone with you by our side #TomorrowsPapersToday pic.twitter.com/I4gzqikg4Y — Neil Henderson (@hendopolis) February 2, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Amerikaans acteur Kevin Bacon brengt ook een Twitter-eerbetoon aan Captain Tom: „Hij gaf het goede voorbeeld en was er voor mensen wanneer ze hem nodig hadden. Hij leidde een ongelooflijk leven en zal zo gemist worden.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

#RIP to the great Captain Tom Moore. He led by example, showing up for others when they needed him most. He lived an incredible life and will be so missed. pic.twitter.com/cQQAmSRyGn — Kevin Bacon (@kevinbacon) February 3, 2021

Captain Tom Moore haalde 40 miljoen pond op

Vorig jaar werd Captain Tom wereldberoemd toen hij besloot rondjes door zijn tuin te lopen om geld in te zamelen voor de bestrijding van het coronavirus. Zijn oorspronkelijke doel was om voor zijn honderdste verjaardag op 30 april duizend pond op te halen, maar het was toen al 30 miljoen pond. Op zijn 100ste verjaardag werd hij overspoeld met kaarten en uiteindelijk haalde hij bijna 40 miljoen pond (45 miljoen euro) op.

Koningin Elizabeth sloeg hem voor zijn inzamelingsactie tot ridder. Vliegtuigen van de Britse luchtmacht vlogen als eerbetoon over zijn huis en hij kreeg de eretitel van kolonel. De nationale held scoorde later nog een hit door het nummer You’ll Never Walk Alone te zingen.