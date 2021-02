Coronaheld Captain Tom (100) is besmet, Britten leven met hem mee

De Britse oorlogsveteraan en coronaheld Tom Moore (100), aka Captain Tom, is besmet met het coronavirus. Dat nieuws maakt veel los in zijn geboorteland. Hij stond op de voorpagina’s van vrijwel alle kranten en ook premier Boris Johnson liet van zich horen.

„U heeft het land geïnspireerd en ik weet dat we u allemaal een volledig herstel toewensen”, schreef hij op Twitter.



My thoughts are very much with @CaptainTomMoore and his family. You’ve inspired the whole nation, and I know we are all wishing you a full recovery. https://t.co/Gm0S07umgd — Boris Johnson (@BorisJohnson) January 31, 2021

Nationale held Captain Tom

Vorig jaar werd Captain Tom benoemd tot nationale held nadat hij enorm veel geld had opgehaald voor de strijd tegen het coronavirus. Hij haalde bijna 40 miljoen pond (45 miljoen euro) op door in zijn tuin te wandelen. Hij scoorde later een hit door het nummer You’ll Never Walk Alone te zingen en werd tot ridder geslagen door de koningin.

Afgelopen weekend maakte de dochter van de coronaheld bekend dat haar vader nu zelf in het ziekenhuis ligt. Hij kreeg longontsteking en testte later positief op het virus. De veteraan zou niet op de intensive care liggen. De Britse autoriteiten zijn momenteel ouderen aan het inenten, maar Moore is naar verluidt nog niet aan de beurt gekomen.

Dat de populaire Moore nu in het ziekenhuis ligt, domineerde vandaag het nieuws. „Bid voor Tom”, kopte de krant The Sun. De Daily Mail had een vergelijkbare kop: „Bid voor Captain Tom.” Ook The Guardian, de Daily Express en The Daily Telegraph besteden op hun voorpagina’s aandacht aan de zieke veteraan. „Captain Tom strijdt tegen corona”, schrijft Metro UK.

Kritiek

Toch klinkt er uit sommige hoeken ook kritiek. Zo twittert iemand: „Het is verdrietig dat Captain Tom besmet is, maar hij vloog samen met zijn familie naar Barbados tijdens kerst, terwijl iedereen thuis moest blijven. Als dit een influencer was, zou iedereen over de zeik zijn.”



It's sad Captain Tom has covid-19 but he and his family flew to Barbados for Christmas when everyone was told to stay at home. If it was an influencer everyone would be up in arms. — Clodagh (@Doda127) January 31, 2021

Maar andere mensen vinden dat belachelijk: „Hij is 100 jaar oud, heeft Barbados nog nooit gezien en het stond op z’n bucketlist.” Nog iemand anders is het daar roerend mee eens: „Hij heeft niet veel tijd meer om zo’n reis te maken. Gaan we nou echt boos zijn dat hij iets moois doet in de laatste jaren van z’n leven?”

