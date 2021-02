Fans Britney Spears bezorgd na bizar filmpje: ‘Wat heeft ze geslikt of gesnoven?’

Britney Spears heeft weer eens voor commotie gezorgd bij haar fans. De zangeres post wel vaker vreemde filmpjes van zichzelf op Instagram, maar haar laatste video was volgens volgers „bizar”. Velen vroegen zich af of het wel goed gaat met haar.

Spears is te zien in een zwart kort broekje en topje en op ietwat versleten zwarte pumps. Op de achtergrond een glimp van haar woonkamer, met onder andere een kattenhuisje in de vorm van een kat. Het geheel oogt sjofel, Britney nog wel het meest.

Doelen van Britney Spears

La Spears zegt antwoord te gaan geven op ‘veelgestelde vragen’, al vragen veel volgers zich ook af hoe ze hier bij komt. „Jullie willen graag weten wat mijn doelen voor 2021 zijn. Als eerste zeg ik: meer mediteren. Ten tweede wil ik een kookcursus gaan volgen. Daarnaast wil ik een pilatesles doen en die daadwerkelijk afmaken, en als laatste wil ik graag het ijsjesdieet proberen.”



Raar filmpje Britney Spears

Fans merkten al gauw op dat Britney de antwoorden van een scherm las, omdat ze steeds naast de camera keek. Daarbij praatte ze in een zeer hoog tempo en liep het geluid niet synchroon met het beeld. Haar ogen ogen groter dan normaal en lijken op uitgelopen mascara-ogen (terwijl ze schrijft dat ze geen mascara op heeft) en dat valt haar zelf ook op, getuige haar volgende Insta-post.

„Mijn God, wat is er toch met die vrouw aan de hand? Wat heeft ze geslikt of gesnoven? Dit is echt niet oké hoor,” reageert een volger op het filmpje. Een ander schrijft: „Met zoveel geld is er toch wel een behoorlijke social media manager aan te stellen. Wie deze filmpjes en foto’s online zet, moet direct ontslagen worden. Ik kan me niet voorstellen dat Britney dit zelf doet. Wat is het toch triest om haar zo te zien afglijden.”

#FreeBritney

Toch zijn er ook genoeg fans die haar door dik en dun blijven steunen. #FreeBritney rouleert het op Twitter, verwijzende naar de verstikkende relatie met haar vader, die nog altijd haar conservator is, haar financiën beheert en zo de touwtjes in handen heeft. Tot grote frustratie van z’n dochter, met wie het contact op z’n zachtst gezegd ijskoud is.



Ook kun je nog altijd een Britney-pop kopen. Al lijkt de pop maar bar weinig op de popster, ooit een heel groot popidool van het kaliber ‘meisjes wilden haar zijn, jongens wilden haar doen’, en van alles ertussenin.



Britney Spears X Backstreet Boys

Je kunt een hele hoop van Brit zeggen, en dat doen veel mensen dan ook, maar niet dat ze het niet blijft proberen. Haar social media is daar het bewijs van. Eind vorig jaar postte ze een bericht waarin ze een nieuw nummer aankondigde met haar vrienden en eveneend grote popidolen back(street) in the days.

Het nummer werd geen grote hit, al noemden muziekliefhebbers het een „heerlijk nummer met hedendaagse club-pop.” Anderen waren blij met de samenwerking „die 20 jaar op zoih heeft laten wachten.” Het aanstekelijke nummer heeft alleen geen videoclip, en dat vinden fans toch jammer. Maar gelukkig zijn er haar Insta-filmpjes nog.



