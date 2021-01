Plan: reizigers naar Groot-Brittannië moeten 10 dagen in een hotel blijven

De Britse regering wil reizigers die Groot-Brittannië binnenkomen tien dagen verplicht in hotels in quarantaine laten gaan. Dat geldt ook voor eigen inwoners en is bepaald niet gratis… Ook Duitsland overweegt een forste maatregel. Daar moet het vliegverkeer ‘tot bijna nul’ worden teruggebracht.

Britse media melden de gedachte over een verplichte opsluiting in een hotel als reizigers naar het Verenigd Koninkrijk komen. Volgens Daily Mail gaat dat de bezoeker of terugkerende reizigers uit eigen land naar schatting 1500 pond (circa 1700 euro) kosten. Het zou voor de meeste Britten een buitenlandse reis onbetaalbaar maken.

Groot-Brittannië denkt eerst aan gevaarlijke landen

De eerste groep die de regering van premier Boris Johnson voor de ‘hotelquarantaine’ op het oog heeft, zijn Britten die terugkeren uit Brazilië of Zuid-Afrika. In die landen is een virusvariant ontstaan die besmettelijker zou zijn dan het oorspronkelijke virus. Ze zouden na aankomst op eigen kosten in hotels moeten blijven en daar zal door bewakers op worden toegezien.

De draconische maatregel zou vervolgens worden uitgebreid naar andere reizigers. Volgens Daily Mail beoogt de regering straks alle reizigers uit het buitenland na aankomst op eigen kosten tien dagen op te sluiten in een hotel.

Ook onenigheid in Groot-Brittannië

De Britse onderminister belast met onder meer het vaccinatieprogramma, Nadhim Zahawi, heeft vandaag in een vraaggesprek gesuggereerd dat de regering gaat besluiten dat er reizigers na aankomst verplicht in quarantaine moeten. Ook zou dan bekend worden om welke reizigers het gaat. Maar minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel lijkt aan te geven dat dit allemaal nog niet vaststaat. „Het is verkeerd om nu te speculeren over zulke maatregelen”, zei ze.

Sky News meldde dat er mogelijk onenigheid over is in de Conservatieve regering van Johnson. Maar wel is duidelijk dat de regering het de bevolking uit angst voor virusvarianten heel erg moeilijk of duur wil maken om te reizen.

Premier Johnson heeft een persconferentie om 18.00 uur (Nederlandse tijd) aangekondigd en geeft naar verwachting uitsluitsel over nieuwe reisbeperkingen en andere maatregelen.

Duitsland wil vliegverkeer beperken

In de strijd tegen de nieuwe mutaties van het coronavirus wil Duitsland het reizen praktisch onmogelijk maken. Een van de plannen is het terugbrengen van het vliegverkeer met Duitsland tot bijna nul.

Net zoals Israël het internationale vliegverkeer heeft platgelegd, zei minister Horst Seehofer van Binnenlandse Zaken tegen de krant Bild: „Het gevaar van de talrijke virusmutaties dwingt ons drastische maatregelen te overwegen.”



Seehofer presenteerde bondskanselier Merkel meerdere scenario’s. Ook veel striktere grenscontroles bij gebieden met veel meer besmettingen behoort tot de mogelijkheden, zei de minister.

Reisstilstand en dichte grenzen

Merkel streeft naar een „reisstilstand”. De regeringsleider zinspeelde al op een sluiting van de Duitse grenzen. Ze wil ook Europese maatregelen, zoals een inreisverbod uit gebieden waar een mutatie woedt.

Merkel had Seehofer afgelopen weekeinde gevraagd verschillende scenario’s uit te werken. Duitsland nam al meerdere maatregelen tegen de besmettelijkere mutaties, zoals een strengere mondkapjesplicht in het openbaar vervoer en in winkels.

