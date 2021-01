Proefevenementen met publiek vanaf 15 februari: welke zijn het?

De proefevenementen in ons land komen eraan. Ook al geldt er een lockdown en een avondklok tot en met 9 februari, de eerste datum is gepland. Vanaf 15 februari wordt er getest met publiek.

Fieldlab Evenementen is de organisatie die op maandag 15 februari in Utrecht van start gaat met proefevenementen. Het doel is het vergaren van inzichten en data rondom het verlagen van de besmettingsrisico’s op evenementen in het algemeen. Fieldlab voert onderzoek uit bij acht events. Onder meer het RadboudUMC in Nijmegen en Logistics Community Brabant kijken naar contactmomenten in de bubbels en het gedrag van bezoekers.

Coronatest voor de proefevenementen

Deelnemers aan de onderzoeken ondergaan maximaal 48 uur voor het event een PCR-test. Vooraf moeten zij een negatief testresultaat. „Aan de hand van de onderzoeksresultaten wordt toegewerkt naar veilige en verantwoorde evenementen met meer publiek. Zoals voorheen dus het geval was”, meldt Fieldlab.



Het eerste onderzoek is op 15 februari in het Beatrix Theater in Utrecht. Daar organiseert Eventplatform vanaf 12.00 uur een zakelijk congres. Onder de titel Back to Live wordt de toekomst van de zakelijke evenementenbranche besproken. De 500 bezoekers worden uitgenodigd door de organisatie. Fieldlab verdeelt deze in drie groepen van 250, 200 en 50 mensen.

Guido Weijers treedt op

Zaterdag 20 februari speelt Guido Weijers vanaf 15.00 uur een voorstelling, ook in het Beatrix Theater. Bezoekers kunnen via de website van de cabaretier een kaartje kopen. Weijers geeft die middag geen caberetvoorstelling, maar ‘een masterclass geluk’. Fieldlab Evenementen onderzoekt drie groepen van 250, 200 en 50 bezoekers.



Het derde onderzoek dat wordt georganiseerd is de voetbalwedstrijd N.E.C. tegen De Graafschap. De wedstrijd gaat op zondag 21 februari om 12.15 uur van start in het Goffert Stadion in Nijmegen. Hiervoor worden door N.E.C. 1500 seizoenkaarthouders uitgenodigd. Bij dit onderzoek bekijkt Fieldlab Evenementen zes bubbels van 250 supporters.

Topduel een van de proefevenementen

Op zondag 28 februari speelt Almere City om 12.15 uur een thuiswedstrijd tegen Cambuur. Het betreft een competitiewedstrijd in de Keuken Kampioen Divisie en niet zomaar eentje. Momenteel staan beide voetbalclubs bovenaan de ranglijst. Almere City verdeelt 1500 tickets onder de seizoenkaarthouders. Deze bezoekers worden onderverdeeld in drie bubbels van 200, 600 en 700 personen.

Verder heeft het kabinet toestemming gegeven voor twee indoor events en twee outdoor festivals. De line up en data van deze evenementen worden op korte termijn bekendgemaakt. Demissionair staatssecretaris Economische Zaken Mona Keijzer kondigde het houden van proefevenementen in november aan. Oorspronkelijk zouden ze in januari worden gepland, maar door de huidige lockdown werden zij enige tijd verschoven.

PCR-testen en meer info

Op de website Backtolive.nl is meer informatie over de opzet van de verschillende evenementen en onderzoeken te vinden, zoals onder andere de algemene voorwaarden. Van bezoekers wordt in ieder geval verlangd een PCR-test te ondergaan, maximaal 48 uur voor het evenement. Om toegang tot het evenement te krijgen moet publiek een negatief testresultaat tonen. Bovendien volgt een tweede PCR-test vijf dagen na afloop van het evenement.

