Afro-Amerikaanse activiste, ondanks boycot Trump, toch op dollarbiljet

Harriet Tubman, de zwarte voorvechtster tegen de slavernij, komt toch op het Amerikaanse twintig dollarbiljet. President Joe Biden blaast dit plan nieuw leven in. Tubman is de eerste Afro-Amerikaanse persoonlijkheid op een Amerikaans geldbiljet.

Barack Obama opperde ooit het plan om de Afro-Amerikaanse activiste een ereplek op het geldbiljet te geven. Donald Trump hield die daad tijdens zijn presidentschap tegen. Tubman is een activiste die streed tegen de slavernij, wat je met een mooi woord ook wel abolitionisme noemt. Ze werd in de negentiende eeuw geboren als slavin, maar wist te ontsnappen. Daarna zetten zij zich in om andere slaven te bevrijden.

Diversiteit op dollarbiljetten

Oud-president Obama bracht in 2016 het plan aan het licht. Op het huidige twintig dollar biljet staat sinds 1928 een afbeelding van de controversiële president Andrew Jackson. Deze voormalig president van Amerika was ook slavenhouder.

Al een tijd klinkt de discussie over de diversiteit op de dollarbiljetten. Voornamelijk witte mannen domineren op de afbeeldingen van de briefjes. Dit keer mochten Amerikanen meebeslissen over een nieuwe historisch figuur op het biljet. Andere kanshebbers waren first lady Eleanor Roosevelt, Cherokee-chief Wilma Mankiller, mensenrechtenactiviste Rosa Parks.

Vrouwenkiesrecht

Het werd uiteindelijk Tubman. Naast abolitionist was ze ook voorvechter van het vrouwenkiesrecht. Om die reden zou het biljet in 2020 aangepast worden. In 2020 vierden de Amerikanen namelijk de invoer van het 19e amendement, oftewel het vrouwenkiesrecht.

Toch gooide Trump roet in het eten in 2020 en liet de afbeelding van president Jackson zoals die was. Hij noemde de actie van Obama een politiek correcte vertoning. Biden geeft hier nu gehoor aan en zet Obama’s plan voort. Volgens Jen Psaki, woordvoerder van het Witte Huis, is het „belangrijk dat het geld de geschiedenis en diversiteit van het land weerspiegelt”.

Harriet Tubman overlijdt uiteindelijk op negentigjarige leeftijd. Daarnaast staat ze bekend om haar leiderschap binnen de Underground Railroad. Dit was een geheime smokkelroute waarlangs slaven in Amerika konden ontsnappen.

Lees ook: Datalek bij Grindr kan ‘groot gevaar’ zijn in homofobe landen