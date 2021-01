Onze avondklok-rellen doen ook buitenlandse wenkbrauwen fronsen: ‘Bloody idiots’

Niet alleen in Nederland wordt geschokt gereageerd op de relschoppers, de avondklok-rellen en hun protest-dat-geen-protest is, maar crimineel geweld. Ook in het het buitenland doet het menig wenkbrauw fronsen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ooooh only 240 people where arrested… Bloody idiots — 🦄Laurinde Fleur Magical Unicorn and #DarkHunter🦄 (@Laurinde) January 25, 2021

Van de ongeregeldheden in Nederland is overal in de wereld melding gemaakt, vooral het in brand steken van een coronatestcentrum in Urk heeft veel aandacht getrokken, van de Sydney Morning Herald tot een Spaanstalige krant in het Amerikaanse San Diego en Al Jazeera.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Protests against COVID-19 lockdown measures in the Netherlands turned into riots in several cities on Sunday. Nearly 200 people were arrested. Read more: https://t.co/lQ6W3f7BZL pic.twitter.com/7ngANCBFFX — Al Jazeera English (@AJEnglish) January 25, 2021

Ook worden vele filmpjes gedeeld, waaronder eentje van een ‘beleefde relschopper’ die in Amsterdam een fiets weer keurig terugzet, nadat hij terug werd gefloten door de fietseigenaar. „Pretty funny”, vindt Calvin Froedge. „Ik dacht dat ze in Nederland allemaal zo in harmonie leefden”, regeert iemand. „En zelfs een voorbeeld was voor andere landen…”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

I thought that they all lived in harmony and were an example for all other countries on how to behave a a society for the greater good of all. — Alan Seaman (@SofaKingPale) January 24, 2021

Verbazing over rellen

In veel media wordt met verbazing over de omvang van de onlusten en plunderingen gesproken. De Duitse krant Bild brengt het nieuws met een enorme hoeveelheid beeldmateriaal van rellen en beschadigde panden, maar ook met een foto van vrijwilligers die met bezems helpen opruimen.

Maar de Belgische krant De Standaard zag het wel aankomen: „Dat de eerste avond met coronaklok bij onze noorderburen niet rimpelloos zou verlopen, stond in de sterren geschreven.” Volgens de krant is in Nederland „een bonte groep ontevredenen” niet alleen in verzet tegen een door een demissionaire regering opgelegde avondklok, maar „ook tegen 10 jaar Rutte. Veel Nederlanders vragen zich nog altijd af waarom precies ze nu hun huis niet meer uit mogen. Alle cijfers gingen de voorbije weken de goede kant uit. In plaats van daarvoor beloond te worden, kregen ze een uitgaansverbod opgelegd.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Triest beeld om zo de wereld over te gaan — Aartje35 🌊👠👠 🌊 (@aartje35) January 25, 2021

‘Protesten’ Nederland

De Franse Ouest-France plaatst de protesten in Nederland in de context van felle betogingen en rellen in verscheidene Europese landen. De krant begint met enige verbazing over „de dreigende burgeroorlog” die burgemeester John Jorritsma in Eindhoven ziet aankomen, al heeft de burgemeester dat zelf veel genuanceerder gezegd, en die volgens de krant de betogers uitschot heeft genoemd en suggereert het leger tegen ze in te zetten.

Media avondklok-rellen

De media beklemtonen dat het in Nederland het eerste uitgaansverbod sinds de Tweede Wereldoorlog is en omstreden was in het parlement. De onrust heerst al weken in een aantal Europese landen omdat het verzet tegen de ingrijpende beperkingen en de economische en sociale neergang groeit. In Denemarken zijn er in het weekend arrestaties verricht bij protesten tegen de beperkingen en voor „Vrijheid voor Denemarken”. Daarbij werd een pop die de premier moest voorstellen in brand gestoken. Duizenden mensen gingen in Madrid dit weekend de straat op om te betogen tegen de coronarestricties en „het bedrog van het virus”, net als een week eerder in Wenen.

Social media

„Triest beeld om zo de wereld over te gaan”, reageert iemand op een foto van de avondklok-rellen op Twitter. Een ander heeft er twee woorden voor. „Bloody idiots.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

All dutch networks/newspapers are covering it. (NRC, NOS, Volkskrant etc). Your last phrase gets thrown around too often these days. Or are you talking about Panama news agencies? — Marty (@orbitalMarty) January 24, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Riots in the Netherlands as government imposes curfew https://t.co/3OOYQNpBHj via @YouTube pic.twitter.com/iZdwe6Xa1K — 𝓔𝓵𝓲𝔃𝓪𝓫𝓮𝓽𝓱 𝓛𝓲𝓵𝓵𝔂 (@ChitkwesuManetu) January 25, 2021

Omdat er enige buitenlandse verwarring heerst over wat er nou precies aan de hand is hier, heeft Myrthe ‘een uitlegdraadje’ geschreven.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Okay so i have seen a lot of people asking what exactly is going on in the netherlands. So hereby a short explanation. #rellen #avondklok #coronaprotest — Mirthe🐺 (@ohmynorris) January 24, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.