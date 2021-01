Jong geleerd, oud gedaan: jongste arrestant rellen Eindhoven is 14

In Eindhoven werden gisteren in totaal 62 mensen opgepakt. Nog ongeveer de helft van hen zit vast. Er kwamen klaarblijkelijk flink wat jongeren op af: de jongste arrestant is 14. Verder gaat het vooral om tieners en twintigers, meldt de politie.

De oudste arrestant is 56. „Een deel van hen komt uit Eindhoven en omliggende dorpen. Maar we zien ook veel verdachten uit overige delen van Brabant en zelfs daarbuiten komen.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Deze 62 mensen zullen niet de enigen zijn die worden opgepakt. De politie gaat namelijk maximaal inzetten op het opsporen van de relschoppers. „We hebben veel beeldmateriaal beschikbaar. Al deze beelden worden door het onderzoeksteam bekeken om relschoppers te identificeren en op te sporen. Het is goed om te zien dat de politie massaal beelden krijgt toegestuurd. Beschikt u over beelden? Deel deze dan vooral met de politie.”

Later vandaag publiceert de politie een link waarop mensen beelden kunnen delen, zodat die rechtstreeks bij het onderzoeksteam terechtkomen.

Zelf schade door rellen betalen

De relschoppers die vastzitten hebben flinke pech, want minister Ferd Grapperhaus van Justitie wil dat zij zelf de schade gaan betalen. Dat kan soms oplopen tot wel tienduizenden euro’s. Ik zie jongens van 20 en 21 die aan het begin van hun werkzame leven zijn, maar die krijgen een schadeclaim voor het feit dat ze het nodig vonden een supermarkt te plunderen”, zegt de bewindsman. „Dat betekent dat je zomaar, zonder dat je verzekerd bent, ineens tienduizend euro aan schade moet gaan vergoeden.”

Op het Centraal Station in Eindhoven loopt de schade door de rellen dan ook tot in de tonnen. Het zal weken, al dan niet maanden, duren om de schade te herstellen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Tonnen schade en 8 weken voor alles gefixt is. Eindhoven Centraal is open en reizigers kunnen ongestoord hun weg gaan. Maar collega’s zijn flink geschrokken gisteravond. “Dit heb ik nog nooit meegemaakt…” Met krijt is oa ‘blijf van de stad af’ geschreven voor het station. pic.twitter.com/1jMMozFNr2 — Arno Leblanc (@ArnoLeblanc) January 25, 2021

„De grootste puinhoop hebben we weliswaar opgeruimd”, zei een woordvoerder van ProRail. Zo zijn de glasscherven opgeveegd en de kapotgeslagen ruiten en deuren verwijderd. „Met het opruimen en schoonmaken zijn tientallen mensen aan de slag. Maar voor je bijvoorbeeld alle hoge ramen hersteld hebt, ben je weken verder. Met name bij de restauratie: dat zijn hoge ramen, geen doorsnee ruiten. Die moeten op maat worden gemaakt.”

Lees ook: 6 vragen over vervolging van ex-president Trump