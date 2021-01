Grapperhaus: ‘Lik op stuk, relschoppers betalen schade zelf’

Minister van Justitie Ferd Grapperhaus is allesbehalve blij met de „hooligans” die binnensteden vernielen en rellen tegen het coronabeleid. Hij gaat hen de schade dan ook zelf laten betalen. De politie zal hard en snel ingrijpen tegen mensen die worden aangehouden, zegt hij.

„Het is crimineel. Laat één ding duidelijk zijn: lik op stuk.” Op het moment zijn al veel mensen aangehouden, benadrukt Grapperhaus. Die mensen kunnen flinke schadeclaims verwachten. „Ik zie jongens van 20 en 21 die aan het begin van hun werkzame leven zijn, maar die krijgen een schadeclaim voor het feit dat ze het nodig vonden een supermarkt te plunderen”, zegt de bewindsman. „Dat betekent dat je zomaar, zonder dat je verzekerd bent, ineens tienduizend euro aan schade moet gaan vergoeden.”



#rellen #Grapperhaus #RutteDrie #tweedekamer Dit vertoon van minachting voor de samenleving, deze relschoppers, tuig van de richel, walgelijk! Zelfs ziekenhuizen bekogelen? Het is verschrikkelijk en ik hoop dat er afgerekend wordt met deze minne gasten! — Stella B. Jansen (@Stella_Jansen) January 24, 2021

„Mensen die crimineel gedrag vertonen, worden strafrechtelijk vervolgd. Ik vind het een verzwarende omstandigheid als jij, als 99 procent van de mensen zo goed en zo kwaad als het kan en met de kiezen op elkaar meedoet, dat staat te saboteren met dit soort acties.”

Grapperhaus: ‘Ze mogen zich flink schamen’

Mensen die winkels plunderen of op de vuist gaan met de politie „worden echt, zo heeft u gisteren goed kunnen zien, flink in de kraag gepakt. Zij mogen zich flink schamen”.

Volgens de bewindsman „moeten we ons niet laten provoceren door de gedachte dat er een lont in het kruitvat zit ofzo”. Eerder vonden ook al ongeregeldheden plaats, ook toen waren mensen ontevreden met de coronamaatregelen. Toen ging het volgens hem ook niet om demonstreren maar om rellen.



Maar het leger inzetten? Dat vindt Grapperhaus niet nodig. „We hebben uitstekende politiemensen in de frontlinie.” Ook staat de marechaussee, net als in het weekeinde, weer klaar om de politie mee te helpen.

27 mensen vast na rel Museumplein

Gisteren liep een demonstratie bij het Museumplein in Amsterdam ook uit de hand. Uiteindelijk werden 190 mensen aangehouden, 27 van hen zitten nog vast. Ze worden verdacht van openlijke geweldpleging en worden verhoord, meldt de politie. Zeven verdachten zijn minderjarig. Drie agenten zijn bij de ongeregeldheden lichtgewond geraakt.

De overige arrestanten zijn in de loop van de avond en nacht heengezonden en moeten een boete betalen. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit en zal de vele beschikbare camerabeelden nader bestuderen om te kijken of er nog meer strafbare feiten zijn gepleegd.



Water cannon on museumplein Amsterdam at a COVID lockdown protest. It’s normal. https://t.co/ap8Q6lQHlO — Zane (@fugginspam) January 18, 2021

Op het plein hadden zo’n 1500 mensen zich verzameld, die tegen de regels in kwamen demonstreren tegen de coronamaatregelen. De betogers moesten het plein verlaten van de politie, maar dat deden ze niet. Daarop zette de politie de ME, waterkanonnen en politie te paard in om ze weg te jagen. Relschoppers bekogelden de politie met stenen en vuurwerk. Rond 16.30 uur keerde de rust terug.

