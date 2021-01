‘Stop met inzetten van paarden en honden bij rellen, politie!’

Denk je aan rellen, dan denk je aan stenen, vuurwerk, traangas en veelal jongens/mannen die in donkere jassen tegen van alles aan schoppen, letterlijk en figuurlijk. Zoals vannacht in Enschede. Maar misschien poppen nu ook wel de paarden en honden op die worden ingezet bij oproep en onrustige onlusten.



In de afgelopen 24 uur zag ik opruiende politici, testlocatie in de fik, journalisten aangevallen, rellen, vernieling, plundering, neonazi’s op straat, politiehonden, traangas, waterkanon die gericht op iemands gezicht spuit vanaf een paar meter. Dit gaat niet goed mensen. 2/3 — Jazie Veldhuyzen (@JazieAnthony) January 24, 2021

Dierenbelangenorganisaties willen dat politie en overheid stoppen met de inzet van honden en paarden bij rellen en oproer. Het is voor hen „een principiële zaak”.

Dieren als doelwit



Razend makend dit. Serieuze vraag: weet iemand waarom paarden anno 2021 nog altijd worden ingezet als wapens tegen dit soort tuig? Dat moet toch anders kunnen? https://t.co/NFp927iTKl — Eva Hoeke (@EvaHoeke) January 24, 2021

De dieren zijn volgens een groep van belangenorganisaties doelwit geworden bij recente rellen in onder meer Eindhoven en vorige week in Amsterdam. Zondag was volgens de belangenorganisaties op beelden te zien hoe een paard in het centrum van Eindhoven onderuit ging en in paniek wegrende. Een week eerder werd een paard van de bereden politie op het Museumplein in Amsterdam mishandeld met een ploertendoder, een wapenstok met een loden kop erop. Ook werd een paard tijdens boerenacties in 2019 door een tractor aangereden. En waarover nogal wat te doen was op social media.



Allemaal leuk die protesten, maar dit gaat te ver.

– boer rijdt politie te paard aan

– beschadigen Gronings provinciehuis

-door hekken heenrijden Dit is schandalig#boereninactie #boerenopstand #boerenterreur #boerenprotesten https://t.co/FC6kU4sQ33 — BluewyDev (@Bluewydahoosk) October 16, 2019

Volgens de dierenbelangenorganisaties (Animal Rights, 1037againstanimalcruelty, Verzamelpunt acties tegen dierenleed, Animal Earth, Veggie Squad, Comité Dierennoodhulp, Dierenrechten Alliantie, Rechten voor al wat leeft, Diervriendelijk Nederland en Bite Back) zijn er tal van voorbeelden van geweld tegen dieren in conflictsituaties beschikbaar op YouTube.

Paarden

„Waar men in het verleden in ieder geval nog respect voor politiehonden en -paarden leek te kunnen opbrengen, zien we bij de recente rellen rondom de coronamaatregelen of het vuurwerkverbod dat grof geweld direct tegen de dieren gericht wordt”, zegt de woordvoerder van de gezamenlijke organisaties, Erwin Vermeulen. „Waar politiepersoneel kiest voor dit beroep en daarmee accepteert in dergelijke situaties terecht te kunnen komen, hebben de honden en paarden hierin geen keuze.”



Weer gebruikt de @Politie honden en paarden om mensenproblemen op te lossen. Niet meer van deze tijd. Dit moet afgelopen zijn! https://t.co/nV2IB3q8Fk via @NOS — Animal Rights NL (@AnimalRightsNL) January 24, 2021

Volgens Vermeulen beschermen. „De ruiterij is uit de moderne legers verdwenen”, zegt hij. „Het is tijd dat dieren ook bij de politie vervangen worden door gemotoriseerde vervoersmiddelen en innovatieve technologieën.”

Al is het de vraag of je paarden op bijvoorbeeld Prinsjesdag zou moeten vervangen voor stalen rossen.



