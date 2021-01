RIVM meldt minste coronagevallen sinds begin december

Tussen gisterochtend en vanochtend zijn 4129 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat is het laagste aantal sinds 1 december.

In de afgelopen zeven dagen zijn 35.965 nieuwe coronagevallen gemeld bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat komt neer op 5138 per dag. Het gemiddeld daalt al een tijdje.

Op maandagen ligt het cijfer over het algemeen wat lager dan later in de week. Maar ook vergeleken met eerdere maandagen daalt het aantal nieuwe coronagevallen. Precies een week geleden meldde het RIVM 4800 vastgestelde besmettingen en de week daarvoor bijna 5500. Op de eerste maandag van 2021 waren er meer dan 6600 nieuwe gevallen en op de laatste maandag van 2020 meer dan 7400.



Update 25 January 4.129 new cases (total: 952.950)

Update 25 January 4.129 new cases (total: 952.950)

40 new fatalities (total: 13.579)

103 new hospitalisations (total: 22.056)

(RIVM) patients on IC: 664

patients outside IC: 1720

(LCPS) 1/8#coronakaart #COVID19NL pic.twitter.com/WBjMTK4AdU — Thom-Ivar van Dijk (@ThomIvar) January 25, 2021

Afgelopen etmaal werden 40 sterfgevallen gemeld, tegen 30 gisteren. Dat aantal ligt op zondagen en maandagen meestal lager dan op andere dagen. Bovendien wil het niet zeggen dat al deze mensen in 24 uur tijd zijn overleden. Wanneer een coronapatiënt sterft, wordt dit soms een tijd later pas doorgegeven.

Avondklok

We hebben sinds een paar dagen te maken met een avondklok, om het aantal coronagevallen nog meer terug te dringen. Die avondklok ging afgelopen zaterdag in, van 21.00 tot 04.30 mag dan niemand meer buiten komen. Wel zijn er een paar uitzonderingen, zoals het aangelijnd uitlaten van je hond of werkgerelateerde zaken.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Woelders van @Politie: Gisteravond zijn er met 2100 boetes tegen de avondklok minder boetes uitgedeeld dan de 3600 van zaterdagavond. Dit komt omdat agenten zich in meerdere mate moesten richten op het geweld ten koste van het naleven van de #avondklok. — 1OP1 (@1_OP_1) January 25, 2021

Sinds de invoering van de avondklok hebben al 5765 mensen een boete gekregen omdat ze zich niet aan de avondklok hielden.Dat meldt de politie. In totaal werden er de afgelopen week 7045 coronaboetes uitgeschreven voor zaken als het niet voldoende afstand houden, het niet naleven van de mondkapjesplicht in het openbaar vervoer, groepsvorming en de verkoop van alcohol, meldt de politie.

Ook zijn afgelopen week, tussen maandagochtend en zondagavond, zeker 790 mensen gewaarschuwd omdat ze zich niet hielden aan de coronamaatregelen.

