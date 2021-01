België vreest dat rellen dit weekend overwaaien uit Nederland

België vreest voor rellen, zoals wij die deze week in Nederland zagen. De zuiderburen zijn bang dat ze overwaaien. Ook in ons land zet men zich weer schrap. In verschillende plaatsen is de noodverordening afgekondigd.

De Belgische politie bereidt zich voor op mogelijke rellen komend weekend. De politie is bang dat de ongeregeldheden zaterdag en zondag vanuit Nederland overwaaien naar België. Uit heel het land zijn er oproepen om de straat op te gaan.

Dreiging rellen België

Via sociale media circuleren oproepen voor protesten tegen coronamaatregelen in onder meer Kortrijk, Turnhout, Genk, Maasmechelen, Hasselt en Maaseik. Er wordt gedreigd met geweld, en de politie stelt daar extra mankracht tegenover. In Genk en Hasselt zet de politie waar nodig drones in en in Hasselt ook honden. Vandaag zijn twee tieners uit Genk opgepakt, meldt de krant Het Belang van Limburg. De jongens van 14 en 15 jaar hebben opgeroepen tot een gewelddadig coronaprotest en het beschadigen van winkels.



#rellen #nederland zo ziet onze politie er in #belgië uit en dan hebben ze hun grote schilden nog niet uitgehaald … die van jullie lijken echt onbeschermd pic.twitter.com/ElnIQmTT3q — cyberdisruptor (@cyberdisruptor) January 28, 2021

Kordaat optreden tegen rellen België

Eerder deze week pakte de politie in Hasselt een 15-jarige jongen op die opriep tot betogen. De Marokkaanse vereniging Attawasul roept jongeren in Genk op om zich niet te laten „opfokken” door de oproepen. Burgemeester Wim Dries van Genk zegt via jongerenorganisaties en jeugdwelzijn in contact te zijn met de jongeren. Hij raadt iedereen af dit weekend de straat op te gaan, met het dreigement: „Doe het niet, want we zullen kordaat optreden.” In België is er een samenscholingsverbod. Wie met meer dan vier bij elkaar staat, riskeert een boete.

Dries zegt al een aantal mensen achterhaald te hebben die een oproep plaatsten. Gemeente en politie hebben de betrokkenen daarop aangesproken. Daarna nam het aantal oproepen af. In heel Belgisch Limburg zet de politie extra patrouilles in, met name morgen.

Noodverordeningen in Nederland

Ook in Nederland zijn politie en andere hulpdiensten niet gerust op een rustig weekend zonder rellen. Zondag en maandag ging het helemaal los in tal van steden. De dagen erna was het gelukkig op incidenten na veel rustiger. De aangerichte schade is echter enorm en daarom willen burgemeesters nieuwe rellen voorkomen.

Burgemeester Ina Leppink – Schuitema heeft voor de gemeente Weert per direct een noodverordening afgekondigd. Ook is de hele gemeente, bestaande uit Weert en Stramproy, aangemerkt als veiligheidsrisicogebied. De burgemeester vreest ernstige wanordelijkheden, nadat maandag- en woensdagavond de politie de handen al vol had aan groepjes jongeren die de avondklok negeerden. De inzet van de politie voorkwam erger.



Burgemeester @WinantsLuc heeft een #noodverordening uitgevaardigd. ⤵️ 🗣 Zie je groepen zich verzamelen, auto’s geparkeerd staan op vreemde plekken of andere situaties die je niet vertrouwt? #Meld ze bij de politie⤵️ ☎️ bij #verdachte situaties 0900-88 44

☎️ bij #spoed 112. pic.twitter.com/Ex3NcH7hhm — Gemeente_Venray (@Gemeente_Venray) January 28, 2021

Ook in veel andere Limburgse gemeenten is een noodverordening van kracht. De gemeente Venray kwam daar gisteravond bij. De maatregel gaat per direct in. Burgemeester Luc Winants heeft de maatregel afgekondigd na oproepen om zaterdag in Venray te komen relschoppen. In Apeldoorn mogen mensen zondag wel komen protesteren, onder de noemer ‘koffie drinken’. Een vorige keer resulteerde een betoging in rellen. Burgemeester Ton Heerts heeft daarom ondanks zijn groene licht wel een noodverordening ingesteld.

