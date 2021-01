5 redenen waarom je Mocro Maffia niet mag missen

Sinds vandaag staat op Videoland alweer het derde seizoen voor je klaar van Mocro Maffia.



De serie is geïnspireerd op de reeks liquidaties sinds 2012 in het criminele milieu in Amsterdam en heeft inmiddels een vaste grote schare fans, waaronder ook misdaadjournalisten. Nog niet aan begonnen? Misschien is dit weekend hét moment om Mocro Maffia eens lekker te bingen. Hoewel, ‘lekker’… Mocro Maffia is ook bloedstollend eng! Maar dat is juist ook wel weer lekker. Hieronder nog meer redenen waarom je deze serie eigenlijk niet mag missen.

Mocro Maffia op Videoland is heel realistisch

De serie is ongekend hard, kil, rauw en daardoor erg realistisch, schrijft AD-misdaadverslaggever Yelle Tieleman (die ook vaak over die andere Mocro Maffia schrijft). „Het komt door de kleding die de personages dragen (trainingspakken van voetbalclubs als PSG en Chelsea) en de manier waarop ze praten.”



Niet alleen ‘mocro-slang’ waar Boefs veel besproken ‘kech’ niets bij is, ook het woord ‘kanker’ valt met de regelmaat van de klok. „Precies zoals dat in de straatcultuur van de echte onderwereld ook om de drie woorden wordt gebruikt. Sowieso vormt de straattaal een belangrijk onderdeel van het succes. Jongeren voelen dat het écht is; het is hun taal. Het geeft Mocro Maffia een extra laagje authenticiteit. En dat maakt de serie juist zo realistisch, maar ook eng.”

Hip hop

Hiphop-liefhebbers kunnen hun vingers erbij aflikken. Acterende rappers, muziek op sleutelmomenten en een sterrensoundtrack: hiphop speelt een hele belangrijke rol in de serie Mocro Maffia. Van Mocro Maniac tot Yung Nnelg, van een Crooks & Hef-classic tot de drill van Qlas & Blacka, en dan ook nog behoorlijk wat Franse en Marokkaanse trap, het komt allemaal voorbij, constateerde muziekplatform 3voor12 al na het eerste seizoen.

„Ik luister al mijn hele leven naar Nederlandse hiphop’, zegt Achmed Akkabi tegen 3voor12. Hij speelt niet alleen een van de hoofdrollen in de serie, maar is ook medebedenker en creative producer van de serie eén kiest de muziek uit. En meneer is een connaisseur. In een ver verleden gaf gaf Akkabi vijf jaar lang feesten in een Haagse club, waar hij een graag geziene gast was.



„Hiphop en R&B stond daar elke week centraal. Ik dj’de af en toe omdat ik zo van die muziek hield. Ik was heel erg in tune met de laatste hypes en artiesten, en heb dat altijd volgehouden. Daarom hoor je in Mocro Maffia tracks voorbij komen waarvan je denkt: óóóh…. jaja! Dat is een goede! Ik heb een serie en ik kan daarin al mijn favoriete muziek kwijt.”

Acteur Bilal Wahib



Hij zat in de Amsterdamse grachtengordel op de basisschool, ging daarna naar speciaal onderwijs en is aangenomen op de Toneelschool. Hij speelde al in menig film en speelt in Mocro Maffia de rol van loopjongetje voor een drugsbaron. En met verve, deze frisse mocro-wind speelt de sterren van de hemel. Buiten de serie om wordt hij voor van alles en nog wat gevraagd. Zo doet hij het op donderdag met Kris Kross Amsterdam en Emma Heesters.

Ook zit hij dit seizoen in Hunted, en overal waar hij komt, zul je zijn aanstekelijke ‘Bilach’ al van een grote afstand herkennen, al kijkt-ie in Hunted wel even iets serieuzer.



Of de serie een realistische weergave van de werkelijkheid is? „Ik weet dat niet goed, ik ben niet met dat soort jongens opgegroeid”, zei Bilal Wahib vorig jaar tegen het AD. „Iedereen in mijn omgeving is best goed terechtgekomen. Misschien, als ik doorvraag, ken ik iemand die weleens een telefoon heeft gejat of zo, meer niet. De mocromaffia staat voor moorden en drugshandel waar alles en iedereen voor moet wijken.’”

Geen geweldsverheerlijking

Geweldsverheerlijking is absoluut niet de bedoeling in Mocro Maffia en dat is prettig voor het morele kompas. Thijs Römer, een van de makers, zei in Het Parool na het eerste seizoen al dat in zijn serie geweld of criminaliteit niet op een voetstuk wordt gezet. „Vanaf het begin is ons uitgangspunt geweest dat we de heroïsche kant – als die er al is – van veel geld, dure auto’s en Pradatasjes, niet wilden ­laten zien. Er zit ook geen karakter in dat er echt goed vanaf komt, of die je zou willen zijn. Ik kan me voorstellen dat je een serie maakt waarin je het criminele leven verheerlijkt, maar dat is dit niet. Met deze materie had ik dat ook niet aan mezelf kunnen verantwoorden.”

Mindfuck



En verder worden feit en fictie in Mocro Maffia losjes met elkaar verweven, waardoor je als kijker je telkens afvraagt: is dit nou echt…? Komt onder andere door de scenes met RTL Nieuws waarin echte presentatoren spelen, waardoor je nog meer denkt: hè… dus tóch echt? Een gevaarlijk leuke mindfuck dus, en dat maakt het nog spannender.

Maar ook wel eens tricky, vindt ook Yelle Tieleman. want hoewel de serie een disclaimer geeft (‘deze serie vertelt een fictief verhaal en heeft geen overlap met de werkelijkheid’), zijn de overeenkomsten tussen feit en fictie niet altijd even duidelijk. Iets wat ook naar voren komt op social media. „Vandaag de serie Mocro Maffia helemaal afgekeken! Ik hoop dat de helft fictie is. Ik geloof er niet zo in dat de maffia vrouwen laat slapen. Dan ben je heel laf!”



