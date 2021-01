Zangeres Rita Ora bood restaurant veel geld om coronaregels te overtreden

Zangeres Rita Ora uit het Verenigd Koninkrijk was jarig en dat vierde ze met een feestje in een restaurant. Ze bood de eigenaar duizenden ponden om onder andere de camera’s uit te schakelen. Ze kreeg een dikke boete en veel mensen zijn klaar met de ster, al wisten ze daarvoor eigenlijk niet eens wie Rita Ora was.

Rita Ora en haar team hebben het restaurant waar ze haar verjaardag vierde zo’n 5.600 euro geboden om de coronaregels te overtreden. Dat vertelt de Britse politie aan de BBC. In november vierde de zangeres haar verjaardag waarvoor ze dertig mensen uitnodigde. Ze kreeg daarvoor een boete van ongeveer 11.000 euro. Bijna net zoveel als de studenten die een illegaal sneeuwballengevecht organiseerden.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

She’s paid her fine. Move on — Johny Meldrum (@JohnyMeldrum) January 28, 2021

Rita Ora

Ook zegt de politie dat de zangeres het restaurant in Notting Hill heeft gevraagd de beveiligingscamera’s uit te schakelen. De restauranteigenaar vertelde de politie het aanbod geaccepteerd te hebben omdat hij „hebberig” was. Ora vierde haar verjaardag op 28 november, middenin de lockdown en een paar dagen na haar tripje naar Egypte. Bij thuiskomst had ze eigenlijk twee weken in quarantaine gemoeten, maar de zangeres besloot in plaats daarvan haar verjaardag te vieren. Na flink wat ophef vertelde ze toen aan The Sun dat het haar „diep spijt dat ze de regels heeft gebroken”.

Social media

Britten reageren vol ergernis op het nieuws. „Ik kon niet eens mijn ouders zien op mijn verjaardag, en Rita Ora hield een feestje?” Sommigen kan het niet veel schelen. „Als het iemand anders was geweest, was het lang niet zo breed uitgemeten.” En „Joh, ze heeft die boete toch betaald? En weer door.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

I didn’t even see my parents on my birthday for the first time in my life but Rita Ora can have a party? Make an example of her. — Jack Grigg 🐺 (@JackHGrigg) January 28, 2021

Al is voor velen nog altijd de grote vraag wie Rita Ora eigenlijk is… „Je weet wel, dat jurylid bij de Masked Singer”, helpt iemand. „Maar geen idee wat voor liedjes ze zelf heeft gezongen.” Dus bij deze:

En Harrison verwondert zich vooral over haar management. „Verhalen als deze bevestigen maar weer dat Rita Ora de minst geliefde popact van het moment is, en toch weet haar management haar overal weer binnen te krijgen, toch knap.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Rita ora is a judge on The Masked Singer programme which is currently on Saturday nights on lTV l don't know any of Rita ora songs at all myself. — Vanessa fiel (@Vanessafield16) January 28, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Stories like this continue to establish Rita Ora as arguably the most disliked pop act in the country and still her team manages to get her booked on every tv show imaginable, they must be the best management money can buy https://t.co/8LTxfgXJSe — Harrison Brocklehurst (@harrisonjbrock) January 28, 2021

En Rita zelf? Die vermaakt zich opperbest met een bak popcorn.