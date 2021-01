Waarom jongeren rellen? 'Groepsdruk, sensatie en schijt aan de maatschappij'

Waarom rellen jongeren? ‘Groepsdruk, sensatie en schijt aan de maatschappij’

Relschoppers vullen de afgelopen dagen de Nederlandse straten. De boosdoeners zijn volgens berichtgeving voornamelijk jongeren. Maar wat moet je doen als je zoon of dochter de avondklokrellen bijwoont?

Diana Sardjoe is oprichter van de stichting De Moeder is de Sleutel. Deze organisatie ondersteunt moeders waarvan hun kind in aanraking is geweest met justitie. Twee zonen van Sardjoe begaven zich ooit in het criminele circuit, maar kozen uiteindelijk voor het rechte pad. Haar kennis over jongeren met criminele intenties komt niet zomaar uit de lucht vallen.

‘Houd je kind binnen!’

Metro belt haar op en vraagt of ze al gebeld is door bezorgde moeders. „Ik heb alle moeders uit mijn omgeving op tijd gewaarschuwd”, vertelt Sardjoe. „Houd je kind binnen!”, klonk haar waarschuwing aan moeders die kinderen hebben met een crimineel verleden of met criminele intenties.

De ervaringsdeskundige is niet blij met de avondklokrellen van de afgelopen dagen. „Momenteel wordt er misbruik gemaakt van jongeren. Voornamelijk ‘volwassen’ mannen roepen jongeren op om te rellen. En moedigen hen aan om wapens mee te nemen.” Sardjoe snapt niet waarom de relschoppers hun eigen stad vernielen. „Mensen hebben het al moeilijk in deze tijd. Van mij mag je demonstreren, maar verniel niet andermans spullen.”



Wie betaalt de schade van de rellen?

De oprichtster van de stichting benadrukt dat jongeren met een sociaal-emotionele achterstand kwetsbaar zijn voor opruiing. „Groepsdruk, sensatie, schijt aan de maatschappij, het zijn allemaal redenen waarom jongeren zouden gaan rellen.” Sardjoe snapt dat sommige jongeren gefrustreerd zijn. „Maar dat is nog geen reden om te rellen er zijn andere manieren.” Verder legt ze uit welke redenen ervoor zorgen dat jongeren crimineel gedrag vertonen. „Ongelijke kansen en niet gehoord worden, spelen daar een grote rol in. De relschoppers zien dit als een moment om gehoord en gezien te worden. Maar dit is niet de manier.”

Ze legt uit dat juist deze jongeren vaak niet de gevolgen van hun daden overzien. „Jongeren moeten zich realiseren dat zo’n actie je toekomst kan verpesten. Je sleurt je ouders daarnaast mee in de ellende en de vraag is: wie betaalt de schade?”

Jongeren melden bij de politie

Haar advies aan alle boze jongeren die de straat op willen: „Laat je niet gebruiken door een groep mensen die de rest van het jaar niet naar je omkijken. Ze helpen je niet als het misgaat. Ze hebben je nodig voor het moment en laten je daarna vallen.”

De moeder en ervaringsdeskundige noemt de acties van de jonge relschoppers „crimineel gedrag”. „Als je de wet breekt, dan moet er opgetreden worden. Dat betekent ook voor moeders met kinderen die bij de rellen waren: meldt dit bij de politie. Luister vervolgens naar je kind en kijk wat ze nodig hebben. Zoek dan naar hulp.”

