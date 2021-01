Zondag ‘koffiedrinken’ in Apeldoorn mét noodverordening van burgemeester

Het klinkt een beetje vreemd. Koffiedrinken op locatie, om zo kenbaar te maken dat iets je niet zint. Of eigenlijk gewoon demonstreren dus, alleen heet het nu koffiedrinken. Klinkt vriendelijker, maar dat zegt verder niets. De vorige keer ‘koffiedrinken’ resulteerde in rellen. Een noodverordening wordt dan ook al ingesteld in Apeldoorn.

Mensen die willen protesteren tegen de coronamaatregelen, mogen zondag komen ‘koffiedrinken’ op het Zwitsalterrein in Apeldoorn. Burgemeester Ton Heerts wil dat niet verbieden, omdat demonstreren een grondrecht is in Nederland. Maar voor alle zekerheid stelt hij vrijdag wel een noodverordening in, die geldt vanaf zaterdagavond 21.00 uur tot maandagochtend 04.30 uur, schrijft hij in een brief aan de gemeenteraad.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ja er zijn vele laten we koffiedrinken demo's aangekondigd dat is al langer bekend…maar die zijn niet agressief…

Volgende week Apeldoorn…

Maar het zijn de groepen zoals vandaag die zich daarbij aansluiten… — Patricia (@doemaarniets_) January 24, 2021

Koffiedrinken

Het koffiedrinken is in de plaats gekomen van een eerder aangekondigde demonstratie van de actiegroep ‘Nederland in verzet, weg met dit kabinet’. Afgelopen zondag werd er koffie gedronken in Eindhoven en Amsterdam. In beide plaatsen liep dit uit op rellen en ingrijpen van de Mobiele Eenheid. Het is volgens Apeldoorn nog niet te zeggen of en hoeveel mensen er zondag naar de Gelderse gemeente komen en wat ze van plan zijn.

De noodverordening geldt voor het Zwitsalterrein, de Apeldoornse binnenstad en het gebied rond het NS-station. De politie mag in dat gebied extra maatregelen nemen en onder meer ook preventief fouilleren. Volgens Heerts wordt de situatie 24 uur per dag in de gaten gehouden. Als het nodig is, is er snel meer politie beschikbaar. De gemeente haalt vrijdag en zaterdag „risicovolle objecten” weg uit de openbare ruimte. Ook ondernemers nemen maatregelen. Het was eerder deze week ook al onrustig in Apeldoorn vanwege de invoering van de avondklok.

Bakkie in Apeldoorn

Koffiedrinken in Apeldoorn had tot hiervoor een heel andere betekenis, blijkt wel na rondje Twitter. Zo werd koffie gedronken met asielzoekers, in de Mac (voor Wifi) en na de doop.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

16 feb. 9.15: ds. J. Nutma, Apeldoorn – KINDER- EN DOOPDIENST – thema: Bijzondere ontmoetingen – na afloop koffiedrinken #Dokkum — CGK Dokkum (@cgkdokkum) February 15, 2014



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Bij de #McDonalds in Apeldoorn koffiedrinken en gebruik maken van Wifi om nog wat te werken. Is dat Het Nieuwe Werken of niet? #HNW — Pieter Legerstee (@Legerstee) January 18, 2012



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Politie in Apeldoorn gaat 3 keer per week koffiedrinken bij de asielzoekers..criminelen hebben vrij spel want daar is geen tijd meer voor… — Harrie van Houten (@harlies16) December 7, 2015

Lees ook: Extreem hoge boete na illegaal sneeuwballengevecht