Avondklok wordt na de rellen niet heroverwogen

Het kabinet houdt vast aan de avondklok, zegt minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid. De zware maatregel wordt niet heroverwogen. Na de rellen van de afgelopen drie dagen wordt er op sociale media wel om gevraagd.

Sinds de avondklok zaterdag is ingegaan is het in verscheidene steden op ernstige rellen uitgelopen. Gisteravond ging het in veel steden weer gruwelijk mis. De politie werd belaagd en winkels geplunderd.

Avondklok nodig om virus te bestrijden

De avondklok is nodig voor bestrijding van het coronavirus, meldde bewindsman Ferd Grapperhaus vanmorgen. Hij is belast met de handhaving van de coronamaatregelen. Het Outbreak Management Team (OMT) heeft de avondklok geadviseerd. De maatregel blijft tot het einde van de huidige lockdown op 9 februari van kracht, meldde het kabinet eerder.

Volgens Grapperhaus treedt de politie hard op tegen de relschoppers. „Mensen komen hier niet mee weg.” Mensen die worden aangehouden zullen zo snel mogelijk berecht worden, zegt hij. „De inzet is onvoorwaardelijke gevangenisstraf.” Ook zal de schade waar mogelijk op daders worden verhaald.

De inzet van de politie zal later worden geëvalueerd, maar volgens de minister kunnen de politie en ME het nog wel samen aan. „We blijven gewoon inzetten zoals de politie dat nu doet.”



Het lijkt me verstandig dat de Tweede Kamer de #avondklok gaat heroverwegen. Zonder de avondklok was het stiller op straat dan nu met deze #avondklokprotesten. — Said Boudriz (@SaidBoudriz) January 24, 2021

Rellen om het rellen

De avondklok tussen 21.00 en 4.30 uur is een aanleiding voor de rellen. De meeste Nederlanders zien echter ook dat de relschoppers niet per se protesteren tegen diezelfde avondklok, maar ‘rellen om het rellen’. In niets lijkt wat er de afgelopen dagen is gebeurd op demonstraties. Het gaat om ordinair slopen, plunderen en het belagen van politieagenten en ME.

Toch klinken er op sociale media de eerste geluiden dat de avondklok zou moeten worden heroverwogen. Niet omdat men de maatregel zelf niet ziet zitten (al zijn die er uiteraard ook volop), maar om de rellen te stoppen. Voor Grapperhaus en andere politici is dit een dilemma. De avondklok is er om het coronavirus in te dammen. Aan de andere kant zijn ondernemers door plunderingen nu zwaar gedupeerd, als ze dat door gedwongen sluiting al niet waren. Politieagenten lopen ondertussen gevaar bij het bestrijden van de rellen. Voorlopig houdt het kabinet echter aan de avondklok vast.



Logisch dat avondklok blijft. Laat nu dagelijks wel even weten hoeveel snelrecht er werkelijk tegen relschoppers is toegepast? @NOS ⁦@ferdgrapperhaus⁩ https://t.co/dYiGUfxSnH — Hottentot (@jobhss) January 26, 2021

