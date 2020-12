Rusland ontwikkelt coronavaccin voor dieren

De eerste coronavaccinaties voor mensen zijn inmiddels begonnen in een paar landen, maar ook dieren moeten er waarschijnlijk aan geloven. Rusland is een coronavaccin voor dieren aan het ontwikkelen, na corona-uitbraken op nertsenboerderijen in meerdere Europese landen.

Het middel moet eind januari beschikbaar zijn, zegt het hoofd van de landbouwinspectie Sergej Dankwert tegen een Russisch vaktijdschrift. De Europese Unie, de Verenigde Staten en Singapore hebben al belangstelling getoond.

Volgens Dankwert zit het vaccin in de cruciale derde testfase. „Het nieuwe vaccin wordt momenteel getest op nertsen, katten en knaagdieren.” Zijn dienst krijgt regelmatig verzoeken van Russische veehouderijen voor een coronavaccin voor dieren omdat nertsen en fretten bijzonder vatbaar zijn voor het virus en elkaar kunnen infecteren.

Nertsen

Ook in Nederland waren er coronabesmettingen vastgesteld bij nertsen. Zweden, Frankrijk en Denemarken hadden ook te maken met het vervelende fenomeen.

Meer dan de helft van de Nederlandse nertsenhouderijen werd geruimd en het verbod op het fokken van nertsen werd jaren naar voren gehaald. Inmiddels zijn ook alle nertsen op gezonde bedrijven gedood. Nertsen worden normaal gesproken aan het einde van het jaar afgemaakt voor hun vacht tijdens de zogenoemde pelsperiode.

In Denemarken ontstond er zelfs een nieuwe, gemuteerde versie van het coronavirus, die ook oversprong op mensen. Alle nertsen daar werden afgemaakt en in massagraven begraven. Die begonnen uiteindelijk op ‘zombies’ te lijken. Omdat er zo veel nertsen tegelijk waren afgemaakt, kwamen er ongelooflijk veel gassen vrij tijdens het ontbinden. De graven waren bedekt met een dun laagje zand, dus braken de lijkjes, die omhoog kwamen door de gassen, zo door het oppervlak.

Volgens officiële cijfers leven in Rusland meer dan 97.000 nertsen en 6900 fretten op boerderijen. In het land zijn ook al twee vaccins voor mensen tegen corona vrijgegeven.

